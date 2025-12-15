Il centro per l’impiego di Chiavari (corso De Michiel 79) ha organizzato per martedì 16 dicembre un recruiting day dalle 9 alle 12:30 che consente di incontrare aziende e cooperative del settore dell’Assistenza alla persona.
Durante la mattinata si svolgeranno colloqui conoscitivi con persone interessate al lavoro domestico di assistenza familiare e di collaborazione domestica.
Per partecipare alla giornata e conoscere le aziende, presentarsi direttamente al Cpi con il curriculum vitae aggiornato. Per ulteriori informazioni contattare il Centro per l’impiego alla seguente indirizzo cpi.tigullio@regione.liguria.it
