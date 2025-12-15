Racing Force Group ha sottoscritto un nuovo accordo con Mercedes-AMG Motorsport per la fornitura di racewear Omp e caschi Bell Racing destinati alla divisione GT in vista delle prossime stagioni agonistiche.

I marchi Omp e Bell Racing sono stati nominati Official Supplier su base pluriennale, con Omp nel ruolo di fornitore esclusivo di prodotti racewear per i piloti Mercedes-AMG Performance e Junior, oltre che per la realizzazione di kit dedicati nei programmi Customer Racing.

Con sede ad Affalterbach, in Germania, Mercedes-AMG Motorsport rappresenta il vertice del reparto corse di Mercedes-AMG e si è affermata, tra l’altro, per i numerosi successi ottenuti dal 2010 nelle competizioni GT con progetti sviluppati totalmente in casa.

Mercedes-AMG Motorsport e i brand di Racing Force Group hanno già collaborato in precedenti progetti. Le basi dell’alleanza ufficiale tra i due partner sono state gettate nel corso della stagione 2025, contraddistinta da numerose vittorie nelle principali serie di vertice, tra cui DTM, GT World Challenge Europe, Intercontinental GT Challenge, FIA World Endurance Championship e IMSA SportsCar Championship, in cui i piloti AMG sono stati costanti protagonisti.

La nuova partnership è stata presentata in pubblico per la prima volta durante l’evento di gala Mercedes-AMG Motorsport “Champions United”, tenutosi il 21 novembre presso la sede del marchio di vetture ad alte prestazioni ad Affalterbach. Nell’occasione, Omp e Bell Racing hanno fornito i premi ai vincitori del campionato interno AMG.

Paolo Delprato, presidente e ceo di Racing Force Group commenta: «Siamo estremamente orgogliosi di avviare questa partnership con Mercedes-AMG Motorsport che coinvolge i nostri brand Omp e Bell Racing. Il nostro obiettivo è fornire ai piloti Mercedes-AMG Performance e Junior equipaggiamenti all’avanguardia in termini di sicurezza e performance, supportandoli nella caccia alla vittoria in numerosi campionati ed eventi in tutto il mondo. La collaborazione rappresenta inoltre una grande opportunità per raccogliere indicazioni preziose a supporto del continuo sviluppo dei nostri prodotti».

Christoph Sagemüller, responsabile di Mercedes-AMG Motorsport: «L’ampliamento della nostra collaborazione con Racing Force Group dimostra chiaramente l’ambizione di AMG di far avanzare costantemente anche il tema della sicurezza nel motorsport. I marchi Omp e Bell Racing sono sinonimo di elevati standard di protezione nelle corse. Grazie a questa partnership, garantiamo che tutti i piloti AMG siano dotati di equipaggiamenti all’avanguardia, che diano loro la fiducia necessaria a esprimere la massima prestazione. Siamo lieti di proseguire insieme questo percorso e di rendere visibile a livello globale il valore della combinazione di performance e sicurezza».