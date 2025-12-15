Standard Ethics ha elevato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) di Bper Banca a “EEE-” dal precedente “EE+” con outlook “Positivo”. Il rating EEE- corrisponde alla valutazione “Excellent”, pari a otto su nove nella scala usata dall’agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.

“Bper Banca, ricorda Standard Ethics, ha avviato il progetto di fusione per incorporazione di Banca Popolare di Sondrio nella struttura societaria. L’operazione si inserisce nell’ottica di rafforzare la crescita sostenibile del Gruppo.

Lato Environmental (E), si è registrata l’adozione di nuovi target energetici e di decarbonizzazione dei portafogli, in linea con le direttive del nuovo Piano Industriale 2024-2027. Anche l’area Social (S) è stata rafforzata con la definizione della nuova Policy in materia di Diversità, Equità e Inclusione e supportata da progetti e certificazioni dedicati.

Iniziative specifiche in tema di cybersecurity e digitalizzazione hanno rafforzato la Governance (G) ESG della Banca che – coadiuvata dalla funzione dedicata – conferma il proprio impegno nell’osservare i principi di Sostenibilità promossi da Onu, Ocse e Ue. Si auspica il raggiungimento della parità di genere nel Consiglio di Amministrazione”.