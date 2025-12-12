A Savona in occasione delle festività di Natale e della Fiera di santa Lucia i parcheggi di piazza del Popolo e di via Piave saranno gratis. L’amministrazione comunale di Savona ha previsto, in collaborazione con Tpl, un’iniziativa volta a sostenere il commercio locale e ad agevolare l’arrivo in prossimità del centro di tutti coloro, savonesi o residenti del comprensorio, che hanno necessità di sbrigare commissioni legate al periodo o fare acquisti.

Nel dettaglio, la sosta nei parcheggi sarà gratuita in questi giorni e orari:

sabato 13 dicembre (Santa Lucia): gratuità per le prime due ore di sosta

sabato 20 dicembre: gratuità per le prime due ore di sosta

mercoledì 24 dicembre: gratuità per l’intera giornata.

«Abbiamo voluto ripetere questa iniziativa – dicono gli assessori Elisa Di Padova (Commercio) e Ilaria Becco (Mobilità) – perché crediamo sia un segnale apprezzato dai savonesi e dai commercianti del centro. Questa è solo una piccola iniziativa che si inserisce nel quadro più ampio delle iniziative per incentivare il commercio, dalle agevolazioni per le nuove aperture, al prossimo bando per le nuove attività, alle altre progettualità per la qualificazione e la promozione del commercio di vicinato, fino ai ragionamenti per migliorare l’accessibilità al centro anche attraverso park dedicati alla sosta veloce. L’invito è quello di fare i propri doni per amici e parenti acquistandoli nei negozi di Savona, fa bene al commercio e fa bene anche alla nostra socialità, allo stare insieme perché i negozi sono presidio della nostra comunità».