Domani, venerdì 12 dicembre si terrà lo sciopero generale proclamato dalla Cgil contro la legge di bilancio e a Genova convergeranno i manifestanti provenienti da tutte e quattro le province liguri. Il punto d’incontro è davanti alla Stazione Marittima, alle ore 9, e da lì partirà in corteo verso la Prefettura di Genova, in Largo Lanfranco.
Le richieste della Cgil sono: aumentare salari e pensioni, fermare l’innalzamento dell’età pensionabile, dire no al riarmo e investire su sanità e istruzione, contrastare la precarietà, vere politiche industriali e del terziario, una riforma fiscale equa e progressiva.
Alle richieste nazionali si aggiungono, in Liguria, quelle legate alla sanità: ieri il Consiglio Regionale ha approvato la riforma che, sostiene Cgil, “non risolverà alcun problema ma ne creerà di nuovi senza peraltro rispondere al bisogno di salute dei liguri o alle rivendicazioni del personale”.
Categorie coinvolte dallo sciopero e modalità di adesione
L’astensione avrà una durata pari all’intera giornata di lavoro per tutti i settori pubblici e privati anche in appalto. Nei settori e comparti tenuti al rispetto della Legge n. 146/90 saranno garantite le prestazioni indispensabili, in osservanza delle regolamentazioni di settore.
Trasporto ferroviario
Articolazione oraria dello sciopero dalle ore 00.01 del 12/12/2025 alle ore 21 del 12/12/2025.
Sono garantite le fasce 6 – 9 e 18 – 21 per i treni regionali e i treni a lunga percorrenza inseriti negli elenchi che si trovano sul sito di Trenitalia e delle aziende ferroviarie. I treni garantiti domani, venerdì 12 dicembre, in Liguria sono consultabili a questo link.
Trasporto pubblico locale
Sciopero per l’intera giornata. Di seguito il dettaglio:
Amt spa servizio urbano – Gelososbus srl – Stac srl – Della Penna Autotrasporti spa – Autonoleggio Scagnelli srl
Personale viaggiante e graduato: da inizio servizio alle ore 5.30
dalle ore 9.30 alle ore 17.00
dalle ore 21.00 a fine servizio.
Ferrovia Genova – Casella
Personale viaggiante e graduato: da inizio servizio alle 6.30
dalle ore 9.30 alle 17.30
dalle ore 20.30 a fine servizio.
Amt spa servizio extraurbano – Genova Autoservizi Ricitelli srl – Tdc srl (Torriglia)
Personale viaggiante e graduato: da inizio servizio alle 6.00
dalle ore 9.00 alle 17.00
dalle ore 20.00 a fine servizio.
Tpl Linea srl – Savona
Personale viaggiante e graduato: da inizio servizio alle 5.00
dalle 8.30 alle 17.30
dalle ore 20.00 a fine servizio
Rt spa – Imperia
Personale viaggiante e graduato: dalle ore 8.30 alle 17.30
dalle ore 20.30 a fine servizio
Atc Esercizio spa -Trotta Bus Service spa (Roma) – Cooperativa Mannario Riomaggiore (Sp)
Personale viaggiante e graduato: da inizio servizio alle ore 6.00
dalle ore 9.00 alle 17.00
dalle ore 20.00 a fine servizio
Servizio scuolabus con affidamento pubblico
tutti i turni di ritorno dall’istituto scolastico
Il trasporto disabili viene comunque garantito intera prestazione ordinaria al 100%.
Altri comparti
Porto 24 ore
Autotrasporto 24 ore (dalle 24 dell’11 dicembre alle 24 del 12 dicembre), facchini e corrieri 8 ore, agenzie marittime 8 ore
Marittimi ritardi nelle partenze sino a 24 ore con il rispetto dei servizi essenziali
Rimorchiatori ormeggio, battellaggio e pilotaggio: intero turno
Vigili del Fuoco sciopero di 4 ore.
Settore commercio, turismo, servizi intera giornata o turno di lavoro per tutti i settori pubblici e privati anche in appalto nel rispetto della legge 146/90
Settori delle telecomunicazioni, spettacolo, editoria e stampa, poste, intera giornata o turno di lavoro fatti salvi i servizi minimi garantiti nel rispetto della legge 146/90
Banche e settore assicurativo intera giornata, edili, metalmeccanici 8 ore di sciopero
Enti pubblici, sanità pubblica e privata, scuola intera giornata (fatti salvi i servizi minimi garantiti nel rispetto della legge 146/90)
Scuola pubblica e privata, università, ricerca, Accademia Liguria, Conservatorio ecc. intera giornata
Sono esentati dall’adesione allo sciopero generale nazionale l’igiene ambientale, il personale del Ministero della Giustizia, esentato per intero il trasporto aereo.
