Domani, venerdì 12 dicembre si terrà lo sciopero generale proclamato dalla Cgil contro la legge di bilancio e a Genova convergeranno i manifestanti provenienti da tutte e quattro le province liguri. Il punto d’incontro è davanti alla Stazione Marittima, alle ore 9, e da lì partirà in corteo verso la Prefettura di Genova, in Largo Lanfranco.

Le richieste della Cgil sono: aumentare salari e pensioni, fermare l’innalzamento dell’età pensionabile, dire no al riarmo e investire su sanità e istruzione, contrastare la precarietà, vere politiche industriali e del terziario, una riforma fiscale equa e progressiva.

Alle richieste nazionali si aggiungono, in Liguria, quelle legate alla sanità: ieri il Consiglio Regionale ha approvato la riforma che, sostiene Cgil, “non risolverà alcun problema ma ne creerà di nuovi senza peraltro rispondere al bisogno di salute dei liguri o alle rivendicazioni del personale”.

Categorie coinvolte dallo sciopero e modalità di adesione

L’astensione avrà una durata pari all’intera giornata di lavoro per tutti i settori pubblici e privati anche in appalto. Nei settori e comparti tenuti al rispetto della Legge n. 146/90 saranno garantite le prestazioni indispensabili, in osservanza delle regolamentazioni di settore.

Trasporto ferroviario

Articolazione oraria dello sciopero dalle ore 00.01 del 12/12/2025 alle ore 21 del 12/12/2025.

Sono garantite le fasce 6 – 9 e 18 – 21 per i treni regionali e i treni a lunga percorrenza inseriti negli elenchi che si trovano sul sito di Trenitalia e delle aziende ferroviarie. I treni garantiti domani, venerdì 12 dicembre, in Liguria sono consultabili a questo link.

Trasporto pubblico locale

Sciopero per l’intera giornata. Di seguito il dettaglio:

Amt spa servizio urbano – Gelososbus srl – Stac srl – Della Penna Autotrasporti spa – Autonoleggio Scagnelli srl

Personale viaggiante e graduato: da inizio servizio alle ore 5.30

dalle ore 9.30 alle ore 17.00

dalle ore 21.00 a fine servizio.

Ferrovia Genova – Casella

Personale viaggiante e graduato: da inizio servizio alle 6.30

dalle ore 9.30 alle 17.30

dalle ore 20.30 a fine servizio.

Amt spa servizio extraurbano – Genova Autoservizi Ricitelli srl – Tdc srl (Torriglia)

Personale viaggiante e graduato: da inizio servizio alle 6.00

dalle ore 9.00 alle 17.00

dalle ore 20.00 a fine servizio.

Tpl Linea srl – Savona

Personale viaggiante e graduato: da inizio servizio alle 5.00

dalle 8.30 alle 17.30

dalle ore 20.00 a fine servizio

Rt spa – Imperia

Personale viaggiante e graduato: dalle ore 8.30 alle 17.30

dalle ore 20.30 a fine servizio

Atc Esercizio spa -Trotta Bus Service spa (Roma) – Cooperativa Mannario Riomaggiore (Sp)

Personale viaggiante e graduato: da inizio servizio alle ore 6.00

dalle ore 9.00 alle 17.00

dalle ore 20.00 a fine servizio

Servizio scuolabus con affidamento pubblico

tutti i turni di ritorno dall’istituto scolastico

Il trasporto disabili viene comunque garantito intera prestazione ordinaria al 100%.

Altri comparti

Porto 24 ore

Autotrasporto 24 ore (dalle 24 dell’11 dicembre alle 24 del 12 dicembre), facchini e corrieri 8 ore, agenzie marittime 8 ore

Marittimi ritardi nelle partenze sino a 24 ore con il rispetto dei servizi essenziali

Rimorchiatori ormeggio, battellaggio e pilotaggio: intero turno

Vigili del Fuoco sciopero di 4 ore.

Settore commercio, turismo, servizi intera giornata o turno di lavoro per tutti i settori pubblici e privati anche in appalto nel rispetto della legge 146/90

Settori delle telecomunicazioni, spettacolo, editoria e stampa, poste, intera giornata o turno di lavoro fatti salvi i servizi minimi garantiti nel rispetto della legge 146/90

Banche e settore assicurativo intera giornata, edili, metalmeccanici 8 ore di sciopero

Enti pubblici, sanità pubblica e privata, scuola intera giornata (fatti salvi i servizi minimi garantiti nel rispetto della legge 146/90)

Scuola pubblica e privata, università, ricerca, Accademia Liguria, Conservatorio ecc. intera giornata

Sono esentati dall’adesione allo sciopero generale nazionale l’igiene ambientale, il personale del Ministero della Giustizia, esentato per intero il trasporto aereo.