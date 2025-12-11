Dal 12 dicembre parte Digit@Donna, un programma formativo gratuito rivolto a donne che desiderano avviare o sviluppare un progetto imprenditoriale utilizzando il digitale come leva strategica. L’iniziativa rientra nel Piano nazionale per l’imprenditoria femminile, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e realizzata da Invitalia e Unioncamere, con il sostegno della Camera di Commercio di Genova.

Digit@Donna si rivolge ad aspiranti imprenditrici, lavoratrici e studentesse: a tutte le donne che vogliono trasformare un’idea in un’impresa concreta.

Nel corso degli incontri, le partecipanti potranno acquisire competenze fondamentali: dall’analisi del mercato alla definizione del target, dalla costruzione della proposta di valore alla realizzazione di un primo prototipo di impresa, imparando a individuare le soluzioni digitali davvero utili allo sviluppo del proprio progetto.

Il programma si articola in quattro incontri online, ciascuno della durata di tre ore, secondo il seguente calendario:

12 dicembre 2025, ore 9:30–12:30

12 gennaio 2026, ore 9:30–12:30

16 gennaio 2026, ore 9:30–12:30

21 gennaio 2026, ore 9:30–12:30.

La partecipazione è gratuita. Per iscriversi occorre compilare il modulo online.