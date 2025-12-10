Venerdì 12 dicembre 2025 si terrà lo sciopero generale proclamato dalla Cgil contro la legge di bilancio. In Liguria si terrà una manifestazione regionale nella quale confluiranno i manifestanti da tutte le province. L’appuntamento è fissato per le ore 9 davanti alla Stazione Marittima da dove muoverà il corteo verso la sede della Prefettura di Genova.

Le richieste della Cgil sono: aumentare salari e pensioni, fermare l’innalzamento dell’età pensionabile, dire no al riarmo e investire su sanità e istruzione, contrastare la precarietà, vere politiche industriali e del terziario, una riforma fiscale equa e progressiva.

Alle richieste nazionali si aggiungono in Liguria quelle legate alla sanità dove “la presunta riforma voluta dalla Giunta regionale non risolverà alcun problema ma ne creerà di nuovi senza peraltro rispondere al bisogno di salute dei liguri o alle rivendicazioni del personale”.

Al termine del corteo si terrà l’intervento conclusivo del segretario nazionale Cgil Pino Gesmundo.