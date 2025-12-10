Di seguito tutte le misure che Regione Liguria mette in campo attraverso bandi, dedicati alle imprese e agli enti pubblici, per promuovere lo sviluppo economico del territorio.

Bonus imprese esistenti entroterra (comuni < 5.000 abitanti)

Bando da 4.600.000 euro, riaperto il 24/11/2025 fino a esaurimento fondi. Si tratta di contributo “una tantum”, che potrà arrivare fino a 3.600 euro, per sostenere e rilanciare le attività economiche dell’artigianato, commercio, ristorazione e servizi già esistenti nei comuni dell’entroterra ligure. Tutte le informazioni sono disponibili a questo link.

Bonus nuove imprese entroterra (comuni < 2.500 abitanti)

Bando sperimentale per l’insediamento nei comuni liguri non costieri di nuove attività economiche del comparto artigianato, commercio e servizi di ristorazione. Il fondo è pari a 4.850.000 euro e l’agevolazione è destinata a coprire le spese di affitto e altri costi di gestione (quali utenze e tributi locali) legati all’insediamento in locali sfitti con vetrine e accesso diretto su strade o spazi pubblici. È possibile richiedere un contributo a fondo perduto fino a 300 euro mensili per la durata di 5 anni. Le domande possono essere presentate fino al 31 dicembre 2025. Tutte le informazioni sono disponibili a questo link.

Bando rinnovabili edifici pubblici

Secondo bando che mira a sostenere l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili destinata a migliorare l’autonomia energetica degli edifici pubblici, ad uso pubblico. Dotazione finanziaria di 2.191.076 euro, che potrà essere eventualmente integrata. Possono presentare domanda le Province, la Città Metropolitana di Genova, i comuni liguri fino a 40 mila abitanti (inclusi quelle delle Aree interne), le agenzie regionali e le aziende pubbliche di servizi alla persona della Regione, le autorità di sistema portuale, gli enti parco (non inclusi nelle aree interne) e le camere di commercio. La misura è attiva dal 27 novembre al 12 dicembre 2025. Tutte le informazioni sono disponibili a questo link.

Bando “Quota Liguria”

Quota Liguria è l’innovativo strumento sperimentale da 4.000.000 di euro con il quale Regione Liguria intende accompagnare le imprese che vogliono quotarsi in Borsa. La misura è finalizzata al rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie attività economiche attraverso la quotazione su sistemi multilaterali di negoziazione MTF.

Previsti contributi a fondo perduto per un massimo di 600mila euro a domanda, a copertura del 50% dei costi sostenuti dalle imprese per l’ammissione alla quotazione e per le spese correlate. Nei tre anni successivi: massimo 300mila euro per i costi legati all’ammissione alla quotazione (da rendicontare entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione del contributo); massimo 100mila euro per anno (da rendicontare entro il 30 giugno dell’anno successivo alla quotazione) per i costi dei servizi di consulenza correlati alla quotazione sostenuti nei tre anni successivi alla quotazione ed entro il 30 giugno 2028. Domande sul sistema “Bandi online” di Filse fino al 30 dicembre 2025. Tutte le informazioni sono disponibili a questo link.

Garanzia Artigianato Liguria

Approvata la seconda edizione dello strumento Garanzia Artigianato Liguria in favore degli interventi di sostegno per operazioni finanziarie. La misura è rivolta a micro, piccole e medie imprese artigiane in forma singola o associata. Lo strumento opera attraverso mix di quattro forme di agevolazione combinate: la riassicurazione (il rilascio di riassicurazioni delle esposizioni garantite dai Consorzi di garanzia collettiva fidi Confidi), l’abbuono di commissioni di garanzia, i contributi per la riduzione dei costi per interessi e contributi a fondo perduto. Le domande possono essere presentate dal 10 dicembre 2025 al 31 marzo 2026. Tutte le informazioni sono disponibili a questo link.

Cassa Commercio Liguria

Approvata la seconda edizione dello strumento Cassa Commercio Liguria in favore degli interventi di sostegno per operazioni finanziarie. La misura è rivolta alle micro, piccole e medie imprese del commercio e servizi di ristorazione e alloggio, in forma singola o associata. Lo strumento opera attraverso mix di quattro forme di agevolazione combinate: la riassicurazione (il rilascio di riassicurazioni delle esposizioni garantite dai Consorzi di garanzia collettiva fidi Confidi), l’abbuono di commissioni di garanzia, i contributi per la riduzione dei costi per interessi e contributi a fondo perduto. Le domande possono essere presentate dal 10 dicembre 2025 al 31 marzo 2026. Tutte le informazioni sono disponibili a questo link.