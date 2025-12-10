Maps, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della digital transformation, annuncia che attraverso la società dedicata alla sanità digitale Maps Healthcare si è aggiudicata il rinnovo della convenzione con la regione Emilia-Romagna per l’erogazione di servizi di manutenzione, assistenza tecnica e professionale degli applicativi in licenza d’uso presso le aziende sanitarie del territorio.

La convenzione avrà una durata di 3 anni e un valore complessivo massimale di circa 11.826.000 euro, in aumento rispetto agli 8.600.000 di euro della precedente convenzione, con possibilità di ulteriori estensioni in funzione delle esigenze progettuali e operative delle aziende sanitarie coinvolte.

Marco Ciscato, presidente esecutivo di Maps spa, commenta: «Il rinnovo di questa convenzione rappresenta un importante riconoscimento della solidità del nostro operato e del valore delle soluzioni digitali che mettiamo a supporto del sistema sanitario. Il nuovo accordo ci permetterà di proseguire e ampliare il percorso intrapreso, garantendo sia la continuità operativa degli applicativi sia l’implementazione di funzionalità innovative capaci di ottimizzare processi organizzativi e migliorare l’accessibilità alle informazioni. La digitalizzazione rappresenta oggi un fattore abilitante per l’efficienza e la sostenibilità dei servizi sanitari. Il nostro impegno è contribuire concretamente a questo obiettivo, affiancando strutture e regioni con competenze, tecnologie e una visione orientata al futuro, capace di coniugare innovazione, qualità del servizio e attenzione alle persone».