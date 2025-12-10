Un investimento di oltre un milione di euro, un progetto in partnership al 50% con Velier, azienda genovese che da decenni importa e distribuisce distillati e vini (anche l’Amaro Camatti e il Gin Portofino), il Genoa apre il suo nuovo store in piazza Banchi a Genova, in uno dei palazzi dei Rolli, Palazzo Serra, e, da marzo, diventerà anche un bar bistrot proprio grazie a Velier, che resterà aperto sino alle 21-21.30, almeno inizialmente.

«Abbiamo pensato a un investimento senza badare al costo al metro quadro per fare il più bel negozio di un club italiano» dice il presidente Dan Sucu.

Tre piani con una superficie totale di 850 mq, spazi anche per guardare le partite su maxischermi composti da moduli su ruote che contengono anche le collezioni di abbigliamento e aree per eventi aziendali.

Il ceo Andrès Blazquez aggiunge: «Per noi è importante valorizzare il centro storico. Questo è un Palazzo dei Rolli e unirà il Genoa con il cibo di qualità, sarà una cosa unica per Genova e credo anche per l’Italia».

Luca Gàrgano di Velier è entusiasta: «Sono diventato piccolo sponsor e ho trovato un’azienda che mi ha fatto godere come manager e imprenditore. C’è gente appassionata dentro, che ama il proprio mestiere. Dall’esterno si potrebbe avere un’immagine diversa». Velier è famoso per il vino naturale, ma qui si potranno bere cocktail, mangiare «la pasta più buona del mondo o il cioccolato più buono del mondo. Il Genoa e Velier producono convivialità»

Marco Montoli, coordinatore del progetto di comunità del centro storico, commenta: «Questo è un contributo significativo al processo di valorizzazione del centro storico. Questo è un posto di prestigio e non è facile aprirlo e gestirlo. La chiamo attività contributiva: business che alimenta altro business».

Il direttore generale Flavio Ricciardella specifica: «Sull’input del ceo Blazquez abbiamo individuato questo luogo. Abbiamo collezioni nuove che come una prima maglia con scritto Genova che saranno rivolte anche ai tanti turisti che visitano la zona. Il 40% degli acquisti è fatto da persone al di fuori della città e anche gli acquisti online stanno crescendo moltissimo».

Oltre il Genoa store, i progetti futuri

Tra i progetti in programma nel 2026 le accademie del Genoa all’estero, ma prima è prevista anche l’apertura di uno store all’Aeroporto, mentre probabilmente il Genoa pensa a rafforzare la presenza in tutta la Liguria (per ora gli altri Genoa store sono a Chiavari e Sestri Ponente) e anche allo stadio con uno store mobile fuori dalla tribuna.

Nell’attuale palazzina al Porto Antico resteranno invece il Museo e il Ticket Office in attesa di capire se trovare una soluzione alternativa.