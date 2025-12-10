A soli sette giorni dalla comunicazione della vendita del terzo Dom115, Baglietto annuncia la firma di un quarto esemplare, che porta a sette le vendite realizzate dal cantiere nel 2025. Questo nuovo contratto conferma l’eccezionale dinamismo della linea Dom – in particolare del Dom115 – e la crescente fiducia che continua a riscuotere tra gli armatori più esigenti a livello internazionale.

«Questo nuovo contratto, concluso così a ridosso del precedente, è un chiaro segnale della fiducia del mercato nella visione e nella forza della gamma Dom, e del Dom115 in particolare – commenta Fabio Ermetto, chief commercial officer di Baglietto -. Siamo entusiasti della risposta dei nostri clienti: è la conferma del fascino duraturo dei nostri yacht e della validità della nostra scelta strategica di puntare sull’acciaio e su un alto livello di personalizzazione, in un segmento di mercato dominato prevalentemente dal Grp e da logiche produttive standardizzate».

Modello d’ingresso della famiglia Dom, il Dom115 “incarna la filosofia che ha reso questa linea una delle più grandi storie di successo del cantiere. La sua sorella maggiore, il Dom133, ha già raggiunto un traguardo straordinario con 12 unità vendute, confermando la solidità e la forza del progetto sui mercati internazionali. Il Dom115 conserva i tratti distintivi della famiglia: eleganza contemporanea, spirito sportivo discreto e le linee fluide che definiscono l’identità Dom”.

Firmato da Stefano Vafiadis – che curerà anche gli interni di questa unità – il Dom115, in acciaio e alluminio, si è rapidamente affermato tra gli armatori in cerca di un 35 metri dallo stile contemporaneo, grandi volumi e un elevatissimo livello di personalizzazione. Ogni dettaglio dell’imbarcazione è progettato per esaltare la vita a bordo e celebrare il rapporto con il mare. Il salone del main deck si apre completamente grazie a porte retrattili e ampie vetrate a tutta altezza, offrendo una vista panoramica a 270 gradi. Sia il ponte principale che l’upper deck, vetrati e apribili su tre lati, garantiscono un’autentica immersione con l’esterno in ogni stagione. A poppa, un’area spettacolare si sviluppa su tre livelli degradanti verso l’acqua, culminando in una piscina infinity che incornicia l’orizzonte. Il garage laterale per il tender preserva il layout pulito e aperto del ponte di poppa, esaltando sia gli spazi sia l’armonia delle linee. All’interno, lo yacht offre ambienti completamente su misura, progettati e realizzati per riflettere la visione e lo stile di vita del suo armatore.