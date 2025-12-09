Il Gug e la Fin Liguria promuovono un corso di formazione per giudici di nuoto, rivolto a genitori, atleti e operatori delle piscine, tra cui istruttori e assistenti bagnanti. L’iniziativa ha l’obiettivo di formare nuove figure fondamentali per garantire il corretto svolgimento delle competizioni natatorie e la continuità dell’attività agonistica sul territorio.

Il corso è totalmente gratuito e prenderà il via martedì 16 dicembre 2025 alle 19:30 con un secondo incontro previsto per giovedì 18 dicembre 2025, sempre alle 19:30.

Le lezioni si svolgeranno presso la sede Fin/Gug in viale Padre Santo 2 a Genova ma si potrà partecipare anche da remoto.

«Come presidente sono orgoglioso di proseguire questo progetto formativo anche per il nuoto dopo le esperienze positive maturate nei corsi per pallanuoto e nuoto artistico – dichiara Daniele Bianco, presidente del Gug Liguria – Quest’anno siamo riusciti ad ampliare la partecipazione grazie al supporto delle società sportive, che hanno fatto da tramite con atleti e genitori».

Il percorso consentirà ai partecipanti di iniziare l’attività a livello regionale, con la possibilità in futuro di prestare servizio anche in altre regioni e di essere coinvolti in manifestazioni di rilievo nazionale e internazionale.

I requisiti di base sono: aver compiuto almeno 16 anni e non aver riportato sanzioni sportive o antidoping superiori a un anno.

Per informazioni e iscrizioni: gug.liguria@federnuoto.it – Tel. 010 505255.