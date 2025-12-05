È decollato oggi il primo volo Volotea che collega Genova a Madrid: il collegamento, operato in esclusiva ogni lunedì e venerdì, rappresenta una novità per la stagione invernale e apre a nuove opportunità per il turismo internazionale, favorendo flussi turistici incoming verso la Liguria e offrendo al tempo stesso nuove occasioni di viaggio per chi parte dal nord-ovest italiano.

Con l’avvio della nuova rotta verso Madrid, salgono a 4 le destinazioni raggiungibili con Volotea dal Cristoforo Colombo: 2 in Italia (Napoli e Olbia), 1 in Francia (Parigi Orly) e, da oggi, 1 in Spagna (Madrid). E guardando al 2026, Volotea si prepara a scendere in pista a Genova con un’offerta in forte crescita: il vettore ha previsto oltre 162.000 posti in vendita, registrando un +44% rispetto al 2025, e quasi 1.000 voli, in aumento rispetto ai 648 operati quest’anno.

«Il nuovo collegamento diretto tra Genova e Madrid risponde concretamente alla domanda di maggiore connettività internazionale da e per la Liguria – ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea –. Con due frequenze settimanali, questa nuova rotta semplifica gli spostamenti tra due città ricche di attrattive culturali e turistiche, offrendo nuove opportunità sia per il traffico leisure sia per quello business. Siamo davvero orgogliosi di annunciare anche un 2026 di forte crescita qui a Genova, con quasi 1.000 voli e oltre 162.000 posti in vendita».

«La partenza del collegamento bisettimanale diretto per Madrid è un ulteriore tassello nel percorso crescita del Cristoforo Colombo – ha dichiarato Francesco D’Amico direttore generale Aeroporto di Genova – Con il ritorno di questa destinazione aggiungiamo un’ulteriore capitale europea al numero delle destinazioni servite, ora 23 e una nuova direttrice sul mercato spagnolo, tra i più apprezzati dai viaggiatori liguri. Inoltre, il rafforzamento della relazione con Volotea, vettore storicamente presente a Genova che ha ripreso a investire sulla nostra città aumentando significativamente la propria offerta, rappresenta un segnale di fiducia nelle potenzialità del nostro aeroporto che, come è noto, sta portando avanti un grande piano di rinnovamento sia nelle infrastrutture a terra sia a livello di collegamenti nazionali e internazionali».

Il nuovo collegamento bisettimanale con Madrid avviato oggi riveste particolare importanza non solo per i cittadini spagnoli in Liguria, ma anche per i cittadini sudamericani presenti in regione, tra cui anche la più grande comunità ecuadoriana d’Italia (circa 50mila persone). Madrid è, infatti, il più importante hub europeo per il mercato del Sud America. In termini di soddisfazione dei passeggeri e qualità operativa, nel corso del 2025 Volotea fa sapere di avere ottenuto a Genova “risultati eccellenti”. Secondo i dati più recenti, la compagnia ha raggiunto un Net Promoter Score (NPS), l’indicatore per misurare la soddisfazione dei clienti, di 56,6, che sale a 64 punti tra i clienti Megavolotea. Il tasso di raccomandazione è del 93,3%, mentre dal punto di vista operativo si segnalano un completion factor, la percentuale di voli operati con successo sul totale pianificato, del 99% e una puntualità (OTP15) dell’82,3%, in aumento di 12 punti percentuali rispetto al 2024.