Il 12 dicembre alle 9.30, presso la Camera di Commercio di Genova, si terrà il convegno regionale Sinu Liguria e Sardegna dedicato al valore nutrizionale e culturale della dieta mediterranea ligure. Sinu, la Società italiana di nutrizione umana, promuove la ricerca scientifica e la diffusione di informazioni aggiornate su alimentazione, nutrizione e salute.

L’iniziativa è organizzata da Sinu Liguria insieme all’Università di Genova, alla Camera di Commercio, al Clp e con il supporto della Regione Liguria, e rientra nelle celebrazioni per i quindici anni dal riconoscimento della dieta mediterranea.

Durante il convegno sarà presentato l’Atlante alimentare dei piatti liguri – Genova Liguria Gourmet, una pubblicazione che racconta e valorizza le ricette più rappresentative della tradizione gastronomica del territorio. La giornata offrirà una panoramica aggiornata su ricerca scientifica, nutrizione clinica e salute pubblica e approfondirà anche i temi della Giornata mondiale dell’alimentazione Fao 2025, con particolare attenzione al ruolo delle molecole bioattive della dieta mediterranea, come polifenoli, carotenoidi, fitosteroli, omega-3 e fibre, nella prevenzione delle malattie croniche.

Per informazioni visitare il sito della Camera di Commercio.