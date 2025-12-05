L’Agenzia del Demanio ha pubblicato la seconda tranche dei bandi di concessione di immobili statali destinati a investitori e operatori del sociale, del turismo e della cultura: tra questi ce n’è uno anche in Liguria, l’ex deposito Fulmicotone di Genova.

I bandi si rivolgono a imprenditori ed Enti del Terzo Settore per il recupero e il riuso di caserme, palazzi, forti, torri e carceri. Il portafoglio comprende 14 beni situati in diverse regioni proposti al mercato attraverso differenti strumenti: uso temporaneo, concessione di valorizzazione e concessione agevolata per Enti del Terzo Settore iscritti al Runts.

I due bandi, disponibili sul sito dell’Agenzia del Demanio nelle sezioni Gare e Aste e In evidenza, riguardano 6 edifici in concessione per uso temporaneo (da un minimo di 6 mesi a un massimo 6 anni), 7 edifici in concessione di valorizzazione e un edificio in concessione per Ets (per massimo 50 anni).

L’ex deposito Fulmicotone fa parte del bando di concessione di valorizzazione per gli investitori interessati alla rigenerazione (ex D.L. 351/2001): il termine per presentare l’offerta è il 4 giugno 2026 alle ore 12:00.

Il compendio si trova sulle alture del quartiere di Lagaccio, in via al Poligono. Il complesso si estende su un’area di 13.230 mq e conta 7 manufatti che erano adibiti a depositi di materiali d’artiglieria e accessori annessi.