È stata inaugurata questa mattina la nuova sede del Centro per l’Impiego Valbormida, in piazza Pertini 6 a Carcare, nel cuore di un bacino che comprende i 19 comuni della provincia di Savona ricompresi nella valle. L’individuazione della nuova sede e gli interventi di ristrutturazione e adeguamento normativo dei locali rientrano nel piano di riqualificazione e potenziamento dei Centri per l’Impiego lanciato da Regione Liguria nel 2021 con un investimento complessivo di 30 milioni di euro. I lavori per la nuova sede a Carcare ammontano a circa 346 mila euro.

«Con questa inaugurazione il numero di CPI rinnovati sul territorio sale a 9 su un totale di 13 attualmente esistenti – spiegano l’assessore alle Politiche dell’Occupazione Simona Ferro e l’assessore al Personale regionale Paolo Ripamonti –. Presentiamo oggi una sede particolarmente significativa, perché la Val Bormida è un territorio in continua evoluzione. Negli ultimi anni, accanto alle storiche industrie chimiche e alle importanti aziende dell’industria alimentare si sono affermati il dinamismo dell’industria vetraria e la crescita del settore metalmeccanico e delle officine meccaniche di precisione. A questo quadro si aggiunge l’espansione del settore turistico e di un’offerta enogastronomica sempre più strutturata. Il CPI si inserisce pienamente in questo scenario caratterizzato da una crescente domanda di nuove professionalità e manodopera qualificata, rafforzando il dialogo con il territorio e favorendo un collegamento efficace tra servizi amministrativi, cittadini e aziende».

Gli spazi dedicati al Cpi Valbormida, messi a disposizione dal Comune di Carcare attraverso un comodato d’uso gratuito, sono ricompresi all’interno del complesso che ospita anche la Galleria commerciale di Carcare, oltre ad un asilo nido e vari uffici privati, e hanno una superficie totale di 360 mq circa, distribuiti su un unico piano.

I lavori hanno riguardato la riorganizzazione della distribuzione interna degli spazi per adeguarli alle esigenze operative del Centro, insieme alla valorizzazione funzionale degli uffici attraverso la standardizzazione del layout distributivo e grafico, in linea con gli altri Centri per l’Impiego. Sono stati realizzati i nuovi impianti elettrici, di trasmissione dati, di climatizzazione, di rivelazione incendi e antintrusione. L’intervento ha inoltre previsto il rifacimento della controsoffittatura e l’adeguamento dei servizi igienici. Il Centro per l’Impiego, nella sua nuova configurazione, ha a disposizione 15 postazioni di lavoro, un’ampia sala formazione/conferenze ed una sala riunioni.

Nella nuova sede, caratterizzata da ambienti colorati e luminosi, l’ufficio svolge un’ampia gamma di attività di supporto grazie al lavoro degli otto operatori presenti. I servizi comprendono l’Accoglienza e l’Orientamento alla persona, che includono l’adesione a progetti dedicati al miglioramento dell’occupabilità e la partecipazione a seminari sulla ricerca attiva del lavoro organizzati direttamente presso il Cpi. È attivo anche un Ufficio Aziende, che cura l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, supporta le imprese nelle attività di recruiting e diffonde le vacancy attraverso i canali regionali. A questo si affianca l’Ufficio Tirocini, che promuove percorsi di inserimento lavorativo pensati per un territorio in crescita, dove risulta fondamentale affiancare alle competenze personali un’esperienza formativa in azienda, indispensabile per lo sviluppo di una manodopera qualificata. Completano il quadro i Servizi Amministrativi rivolti ai Comuni appartenenti alla Circoscrizione del Cpi e ai cittadini.

Ad oggi, oltre alla sede in Valbormida, sono stati inaugurati i Centri di Ventimiglia, Sanremo, Albenga, Genova Centro, Genova Val Bisagno, Genova Val Polcevera, Chiavari e Sarzana. I lavori proseguono spediti a Imperia, Savona, Genova Villa Bombrini e alla Spezia, dove sorgerà anche, a supporto del rinnovato CPI, un nuovo punto d’accesso in via XXIV Maggio. Nei Centri genovesi di Genova Centro, Genova Val Bisagno, Genova Val Polcevera, già rinnovati nel layout, sono in corso di aggiudicazione i lavori di efficientamento energetico delle strutture finanziati con fondi Pnrr.