Massimiliano Bianco è il nuovo amministratore delegato e direttore generale di ReLife, tra i principali operatori privati in Italia nel settore del recupero di carta e plastica e società della piattaforma infrastrutturale di F2i Sgrcon. Il Gruppo ReLife, che ha sede a Genova, conta 4 divisioni e 24 siti produttivi di proprietà in Liguria, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto.

Nato nel 1971, laureato con lode in Economia Aziendale all’Università Bocconi e dottore commercialista, Massimiliano Bianco porta in ReLife un’esperienza direzionale di oltre vent’anni maturata alla guida di primarie realtà italiane e internazionali nei settori infrastrutturali, energetici, ambientali e dei servizi pubblici.

È stato amministratore delegato e direttore generale del Gruppo Iren dal 2014 al 2021, contribuendo a un significativo rafforzamento strategico, industriale e finanziario della multiutility. Dal 2005 al 2013 ha ricoperto il ruolo di direttore generale di Acquedotto Pugliese, guidando un profondo percorso di risanamento, riorganizzazione e sviluppo industriale della più grande utility idrica del Sud Italia. Ha inoltre diretto le attività italiane del gruppo Suez, primario operatore globale nei settori acqua e ambiente.

Bianco succede a Marco Benfante, che continuerà a supportare il progetto in qualità di azionista.