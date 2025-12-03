Microsoft ha ridotto le previsioni sulla crescita delle vendite di determinati prodotti di intelligenza artificiale a causa delle risposta del mercato. L’allarme di Microsoft (-1,87% a Wall Street) ha indebolito il Nasdaq, rimasto poco sopra la parità, ed è arrivato in Europa, dove le Borse hanno chiuso in ordine sparso. Milano segna +0,06%, Madrid +0,68%, Francoforte -0,07%, Londra -0,1%, Parigi +0, 16%.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 70 punti (variazione -2,64%, rendimento btp 10 anni+3,45%, rendimento bund 10 anni+2,75%).

Piazza Affari

A Milano boom di Stellantis (+7,7%) grazie alla promozione di alcuni analisti, ottima performance anche per St (+5,65%) e recupero di Mps (+1,36%) dopo la serie di ribassi. In coda Lottomatica (-3, 10%) dopo il netto rialzo della vigilia . Fuori del listino principale successo della new entry ligure RT&L (+27,78%).

Valute

Si rafforza il cambio euro/dollaro a 1,1664 (1,1607 ieri in chiusura), il dollaro/yen a 155,01 (da 155,8), mentre l’euro/yen invariato a 180,8. Ancora inripresa il Bitcoin che sale a 92.227 dollari (+0,3%)

Energia

In rialzo il petrolio con il Wti che sale dell’1,26% a 59,38 dollari al barile e il Brent a 63,14 dollari (+1,1%). Torna sopra i 28 euro al MWh il gas a 28,15 euro (+0,35%).