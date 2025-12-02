I titoli tech riprendono quota a Wall Street, Putin minaccia l’Europa, «Se vuole la guerra siamo pronti» ha detto a Mosca in attesa di ricevere la delegazione Usa: a fronte di questi segnali contrastanti le Borse europee hanno chiuso la seduta in ordine sparso. Milano segna +0,22%, Madrid +0,51%, Parigi -0,28%, Londra -0.01%, Francoforte +0,51%

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 72 punti (variazione +0,17%, rendimento Btp 10 anni +3,47%, rendimento Bund 10 anni +2,75%).

Piazza Affari

A Milano brillano Lottomatica (+3,20%) e Generali (+2,04%) dopo il cambio di raccomandazione di Bofa, seguite da Bper Banca (+1,87%) e Pop Sondrio (+1,47%). In coda Mps (-3,70%) che ha risentito dell’avviso di garanzia ricevuto dall’ad Luigi Lovaglio per l’indagine della procura di Milano sui prezzi delle azioni di Mediobanca e sull’ops lanciata dalla banca senese. In fondo anche Saipem (-3,66%),Tenaris (-2,92%) e Inwit(-1,92%).

Energia

Cala il petrolio, il Brent viaggia a 62,8 dollari al barile (-0,5%), mentre il Wti oscilla in area 59 dollari (-0,5%).Il gas Ttf ad Amsterdam ripiega a 28 euro al megawattora (-0,6%).

Valute

L’euro scambia a 1,1607 dollari, (da 1,16 di ieri in chiusura), l’euro/yen viaggia intorno a 180,8 (da 180,4) e il dollaro/yen a 155,8 (da 155,1). L’oro spot debole intorno a 4.180 dollari l’oncia (-1,1%), il Bitcoin guadagna il 5,6% a circa 90.300 dollari.