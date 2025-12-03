InterMoma, azienda genovese specializzata nella selezione e distribuzione di conserve ittiche di alta qualità, ha conquistato il primo posto fra le aziende a maggior crescita nel settore food nella classifica 2026 “Leader della crescita” elaborata dal Sole 24 Ore – Statista e il quarto posto assoluto tra le italiane.

Dall’analisi di un ampio set di informazioni economico-finanziarie relative al triennio 2021-2024, InterMoma è risultata l’azienda italiana del settore alimentare con il maggior sviluppo, con un Cagr (Compound annual growth rate, il tasso di crescita annuale composto) superiore al 218%, e quarta nella classifica assoluta 2026.

«Questo risultato ci rende orgogliosi e ci spinge a proseguire lungo il percorso intrapreso – dichiara Luca Intermite, ceo di InterMoma – La nostra azienda è nata con un obiettivo chiaro: offrire alla distribuzione più qualificata una proposta molto specializzata di assortimento nel mercato delle conserve ittiche per le private label, proponendo anche referenze nuove rispetto a quelle già presenti a scaffale, ma sempre con un attento e mirato rapporto qualità prezzo. In questo modo puntiamo ad ampliare e diversificare l’offerta, coprendo tutte le fasce di mercato. La proposta di InterMoma si distingue per innovazione e valore aggiunto, elementi che la rendono particolarmente interessante per i nostri partner».

InterMoma è cresciuta rapidamente passando da mezzo milione di euro di ricavi del 2021 ai 18 milioni di euro del 2024.

“Mettendo a frutto oltre trent’anni di esperienza nel settore delle conserve ittiche – scrive l’azienda – Luca Intermite ha lasciato il suo ruolo di manager per diventare imprenditore e oggi guida InterMoma come ceo. L’azienda seleziona e distribuisce conserve ittiche, ottenute da una filiera trasparente e tracciabile che rispetta il mare e le persone, individuati con competenza e responsabilità nelle aree più vocate del mondo”.

Oggi InterMoma ha in portafoglio oltre 100 referenze e spazia dai prodotti core (come il tonno in tutte le sue declinazioni di tipologie, di qualità e di formato) ad altre conserve ittiche (come alici e sgombro), offrendo anche specialità più inusuali (come i filetti di orata, di branzino e di merluzzo).

Il 60% della produzione di InterMoma viene venduta con le private label delle principali catene distributive presenti in Italia. L’altro 40% è distribuito con i tre brand aziendali, posizionati in altrettanti segmenti di mercato: Costa de Arosa per la fascia premium grazie a una selezione di prodotti di alta qualità; Calata de Mari per chi cerca il miglior rapporto qualità/prezzo e Francesco Moretti per coprire con un’ampia gamma il segmento primo prezzo.