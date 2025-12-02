La controllata da Circle eXyond, in qualità di componente di un raggruppamento temporaneo di tmprese, ha ottenuto l’aggiudicazione definitiva della gara indetta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale e l’Autotrasporto per l’affidamento dei servizi di supporto alla conduzione funzionale del Cciss – Viaggiare Informati.

All’interno del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, eXyond svolgerà un ruolo diretto e operativamente centrale nella conduzione del servizio Cciss, occupandosi della gestione dei servizi di monitoraggio delle informazioni sul traffico e dell’andamento del servizio della sala operativa Cciss, dell’ assistenza tecnica agli operatori della sala operativa e del call center 1518, oltre a fornire supporto nella redazione delle relazioni verso la Commissione europea e partecipare ai tavoli nazionali e internazionali a supporto della Direzione del Cciss.

Il decreto di aggiudicazione definitiva è stato formalizzato dal Mit per un importo complessivo di oltre 10 milioni di euro, per una durata di 3 anni a partire dal 1° gennaio 2026. La quota di competenza di eXyond corrisponde a un valore di circa 1,9 milioni di euro.

“L’aggiudicazione – scrive Circle – rappresenta un traguardo di grande rilevanza per eXyond e, in particolare, per InfoBlu NewGen, che consolida e rafforza il proprio posizionamento come partner di eccellenza e fornitore istituzionale di servizi legati alle informazioni sul traffico per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e per il CCISS, con cui collabora da anni in un rapporto fondato su affidabilità, continuità operativa e visione di lungo periodo. Questo risultato si inserisce nel percorso industriale Connect 4 Agile Growth che vede eXyond e il Gruppo Circle protagonisti nello sviluppo dei servizi evoluti di infomobilità e nella valorizzazione dei dati per la sicurezza stradale, la logistica e l’efficienza della mobilità nazionale”.

Alexio Picco, managing director del Gruppo Circle e Responsabile Business Development di InfoBlu NewGen: “L’aggiudicazione della gara Cciss è un tassello fondamentale nella strategia del Gruppo Circle di supportare la digitalizzazione e l’evoluzione dei servizi di mobilità. La partecipazione di Exyond all’interno del rti rafforza il nostro ruolo nei sistemi intelligenti di trasporto, mentre per InfoBlu NewGen rappresenta una importante riconoscimento del suo posizionamento come fornitore istituzionale di servizi legati alle informazioni sul traffico. Siamo orgogliosi di contribuire a uno dei servizi pubblici essenziali più rilevanti per i cittadini e per la sicurezza stradale”.