A partire dal 15 dicembre 2025 scatta l’obbligo di iscrizione al Rentri (Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei Rifiuti) per la terza e ultima fase di transizione, che coinvolge le aziende con meno di 10 dipendenti e i produttori iniziali di rifiuti pericolosi.

Per supportare le imprese in questo passaggio fondamentale verso la digitalizzazione della tracciabilità, Cna La Spezia ha organizzato un corso pratico gratuito dedicato, focalizzato sull’operatività e sulle scadenze.

L’iscrizione al Rentri non è solo un adempimento burocratico, ma rappresenta la nuova frontiera nella gestione ambientale dei rifiuti. La terza fase, che va dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026, è l’ultima finestra per mettersi in regola e riguarda una vasta platea di piccole realtà produttive. La mancata iscrizione espone l’azienda a potenziali sanzioni.

Il corso si svolgerà martedì 16 dicembre 2025 dalle ore 16 nella sede provinciale Cna La Spezia in via Padre Giuliani 6.

Gli argomenti trattati saranno gestiti con un taglio estremamente pratico: a partire dall’iscrizione al Rentri, una guida dettagliata “passo-passo” per la registrazione telematica, con analisi dei requisiti necessari e le procedure operative da seguire per non commettere errori; si passerà ai registri di carico e scarico (digitali) con istruzioni precise su come tenere, trasmettere e conservare correttamente le registrazioni, in linea con le nuove modalità telematiche; si realizzerà una panoramica su XFir, un’anticipazione sul formulario di identificazione rifiuti digitale, il cuore della tracciabilità, che entrerà definitivamente in vigore a partire dal 13 febbraio 2026.

«L’introduzione del Rentri e del Fir digitale rappresenta una vera e propria rivoluzione per le piccole imprese – commenta David Aiazzi, direttore Cetus Cna La Spezia -. Il nostro obiettivo è trasformare l’obbligo in un’opportunità di efficientamento gestionale, fornendo la formazione specialistica necessaria per affrontare il cambiamento senza ansie e rispettando le scadenze imposte dal Ministero».

Questo appuntamento è un’occasione imperdibile per gli imprenditori per ottenere chiarezza e supporto diretto prima della scadenza. Data la natura pratica e l’importanza strategica degli argomenti, i posti in aula sono limitati.

Per garantire la partecipazione è necessario iscriversi in anticipo tramite questo link.