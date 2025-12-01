Mercoledì 10 dicembre, alle 17.30, nel Salone del Bergamasco di Palazzo Tobia Pallavicino sarà presentato “Marmor nostrum in mare nostrum. Genova e l’affermazione di una Repubblica del marmo nell’età moderna”, il nuovo volume curato da Roberto Santamaria e pubblicato da Sagep Editore.

Il libro racconta la storia dei marmorari genovesi, una tradizione professionale che per secoli ha contribuito allo sviluppo economico e artistico della città. Attraverso documenti, testimonianze e ricostruzioni storiche, l’autore mette in luce come Genova sia diventata un centro di riferimento per la lavorazione e il commercio del marmo nel Mediterraneo.

La presentazione vedrà la partecipazione di studiosi, rappresentanti delle istituzioni e del mondo culturale, che offriranno spunti e riflessioni sul valore di questa eredità artigianale e sul ruolo che il marmo ha avuto nella storia urbana e identitaria della città. La storica dell’arte Caterina Napoleone introdurrà il volume, con moderazione di Giustina Olgiati.

L’incontro offrirà l’occasione per ripercorrere un capitolo rilevante della storia genovese e per riscoprire un saper fare che ha lasciato tracce visibili in palazzi, chiese e opere diffuse in tutto il territorio.

