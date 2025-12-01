Continuano gli appuntamenti al Camec – Centro d’Arte Moderna e Contemporanea della Spezia promossi dall’Associazione “Amici del Camec”, un’organizzazione no-profit dedicata alla promozione e al sostegno del museo.

Come ogni prima domenica del mese, domenica 7 dicembre alle ore 17.00 è prevista, in omaggio alla mostra nuova temporanea “Fotosintesi. Fotografie dalla collezione Carla Sozzani”, una visita guidata gratuita con priorità ai soci dell’Associazione Amici del Camec.

L’iniziativa, organizzata in occasione della prima domenica del mese, rinnova ormai una consuetudine consolidata: offrire agli associati un incontro con le mostre in corso, approfondendo temi, autori ed opere.

In programma fino al 22 marzo 2026, la mostra Fotosintesi. Fotografie dalla collezione Carla Sozzani presenta circa 150 scatti di 73 grandi protagonisti della fotografia internazionale.

Dalle sperimentazioni di László Moholy-Nagy ai ritratti visionari di David LaChapelle, dalle forme vegetali di Karl Blossfeldt agli studi sulle nuvole di Alfred Stieglitz, fino ai nudi iconici di Helmut Newton, alle atmosfere sospese di Sarah Moon, alle visioni eteree di Paolo Roversi e alle provocazioni ironiche di Man Ray, il percorso invita il pubblico a riflettere sulla luce come energia generativa e vitale, una vera e propria “fotosintesi” che trasforma la materia visiva in poesia.

Per partecipare, è necessario avere o sottoscrivere al momento la tessera Amici del Camec.

La durata della visita è di circa 60 minuti, la prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento posti.

Info e prenotazioni per l’evento: amicidelcamec@camec.sp.it.

Informazioni e contatti

Camec – Centro d’Arte Moderna e Contemporanea

Piazza Cesare Battisti 1, La Spezia

FB/IG @camec.laspezia

Biglietti:

Collezione permanente

intero 10 euro

ridotto 5 euro per giovani under 26 e adulti over 65

sempre gratuito per i residenti della provincia della Spezia.

Collezione permanente + mostra temporanea

intero 15 euro

ridotto 7,50 euro per giovani under 26 e adulti over 65

5 euro per i residenti della provincia della Spezia.

Ingresso gratuito per Collezione e Mostre

under 18

scolaresche e docenti di accompagnamento

persone con disabilità e per loro eventuale accompagnatore

giornalisti con regolare tessera dell’Ordine Nazionale

dipendenti del Ministero della Cultura

dipendenti delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate

titolari della tessera Amici del CAMeC per l’anno in corso

studenti universitari di storia dell’arte da tutto il mondo

possessore Cinque terre Card e residenti comuni Cinque Terre

Gruppi

Per gruppi compresi tra 7 e 25 persone il costo del biglietto è ridotto a 5 euro per la collezione permanente (7,5 euro se con mostra temporanea). L’ingresso è gratuito per chi guida il gruppo.

Ogni prima domenica del mese

Ingresso 2 euro per tutti, ferme le gratuità di cui sopra.

Orari:

Da martedì a domenica dalle 10.00 alle 19.00 ; primo venerdì del mese aperto fino alle 22.00

Chiuso lunedì e 25 dicembre.