L’Università di Genova è salita nella classifica QS World University Rankings 2026 per la sezione Sustainability, dedicata agli aspetti di sostenibilità ambientale e sociale.

A livello mondiale UniGe si è posizionata al 322° posto nella classifica 2026 (+135 posizioni rispetto all’anno precedente), sui 2002 atenei partecipanti provenienti da 108 Paesi, mentre a livello europeo ha ottenuto il 156° posto (era 205° nel 2025) sui 621 atenei europei valutati.

A livello nazionale, UniGe ha confermato il 14° posto, sui 57 atenei italiani partecipanti. Il punteggio complessivo dell’Ateneo nel QS Sustainability Ranking 2026 è 76.6/100. Il miglioramento, è importante sottolineare, ha riguardato tutti gli ambiti valutati dal QS, sia a livello di macroaree (pillar), sia di dimensioni specifiche (lens).

In particolare, il risultato migliore è stato registrato per la categoria Environmental Impact, composta dai sottotemi Enviromnmental education, Environmental research ed Environmental sustainability, nella quale UniGe si posiziona al 306° posto nella classifica globale e all’11° posto in Italia.

Un miglioramento delle performance è stato registrato anche per le categorie Social Impact (387° posto globalmente e 16° posto a livello nazionale), che include molti aspetti, da quelli relativi alle politiche di inclusione e di equità ai temi del benessere e della formazione, e Governance (483° posto a livello mondiale e 19° posto a scala nazionale).

«Siamo estremamente soddisfatti di questo progresso: significa che la nostra strategia di sostenibilità non è solo una dichiarazione d’intenti, ma si traduce in azioni concrete riconosciute a livello internazionale − spiega la prorettrice alla sostenibilità di UniGe, Adriana Del Borghi − questo miglioramento nel ranking è il risultato collettivo del contributo di tutte le persone, colleghe, colleghi e comunità studentesca, che, ognuna per il proprio ruolo, sta portando il nostro Ateneo verso posizioni di rilievo nelle classifiche mondiali».

Il delegato ai ranking dell’Ateneo, Renato Procopio, aggiunge: «Il miglioramento in tutte le aree del QS Sustainability Rankings va di pari passo ad un miglioramento generale di UniGe delle classifiche stilate dalle principali agenzie di ranking nazionali e internazionali. In un momento in cui il calo demografico avrà pesanti ripercussioni sulle iscrizioni all’Università di Genova nel prossimo futuro, questa è una notizia estremamente importante perché aumenta l’appeal del nostro ateneo presso studentesse e studenti stranieri di tutto il mondo. Anche a me preme sottolineare la stretta relazione tra il crescente senso di comunità che si sta sviluppando in tutta la nostra comunità accademica e il raggiungimento di risultati tangibili in un tempo così breve».

Questo risultato riflette anche uno sforzo strutturato e costante a livello di organizzazione: gli uffici UniGe hanno lavorato in sinergia per consolidare politiche, progetti e pratiche sostenibili, traducendo azioni concrete in indicatori rilevanti per la classifica QS e garantendo che gli sforzi dell’Ateneo siano visibili e misurabili.