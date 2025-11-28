La Spezia Container Terminal ha dato il benvenuto alla Mv One Friendship, segnando il primo scalo del rinnovato MD2 nel Golfo dei Poeti. Il servizio è appena tornato a includere il terminal spezzino nella propria rotazione, garantendo un ulteriore collegamento diretto tra i principali porti dell’Asia e le banchine del molo Fornelli, e confermando quella che per l’alleanza è la centralità della Spezia nell’ambito delle rotte Est–Ovest nel Mediterraneo.

Le operazioni di banchina si sono svolte come programmato, con la nave che ha sciolto gli ormeggi il giorno seguente, riprendendo la rotta verso il Far East. Come da tradizione, prima della ripartenza è stato consegnato al comandante Costel Mircea un crest commemorativo, alla presenza di Vincenzo De Riccardis, direttore operativo e Stretti Andrea, responsabile Pianificazione di Lsct, Marcello Di Francesco, shipping agent e Sergio Landolfi, responsabile ufficio operativo di Saimare.

Battente bandiera di Hong Kong, Mv One Friendship può contare su una capacità nominale di 15.250 teu, ed è tra le unità più moderne impiegate all’interno della flotta del servizio, operato con un altro partner della Premier Alliance.

Peter Robino, head of Commercial Maritime di Contship, commenta: «L’inserimento del terminal di La Spezia nella rotazione MD2 ne conferma il ruolo strategico come gateway di riferimento nel competitivo scenario del Nord Tirreno. Da sempre puntiamo a consolidarci come volano di affidabilità e flessibilità, supportando le supply chain globali. Fondamentale è inoltre la nostra ampia offerta di servizi integrati, che include soluzioni intermodali e servizi a valore aggiunto».