Oltre duecento giornalisti in piazza a Genova per protestare contro il mancato rinnovo del contratto di lavoro Fieg/Fnsi ma anche per ribadire solidarietà ai colleghi precari e lavoratori autonomi.

Questa mattina, davanti alla prefettura, si è tenuto un presidio nella giornata di sciopero nazionale proclamato dalla Fnsi. La manifestazione è stata organizzata dall’Associazione Ligure Giornalisti insieme al consiglio dell’Ordine della Liguria.

Presente in piazza la segretaria generale della Federazione Nazionale della Stampa Alessandra Costante. Matteo Dell’Antico e Milena Arnaldi, rispettivamente segretario e presidente dell’Alg Liguria, hanno ribadito come i giornalisti liguri vivano nelle stesse condizioni economiche di dieci anni fa, Tommaso Fregatti, presidente Odg Liguria ha sottolineato come anche nella nostra regione ci siano colleghi pagati pochi euro al pezzo o a foto oppure con abbonamenti in omaggio al posto di compensi economici. Durante il presidio una delegazione di Associazione e Ordine – oltre a Costante, Dell’Antico, Fregatti e Arnaldi anche Licia Casali, segretario Odg Liguria e Francesca Forleo (consigliera nazionale Fnsi e componente della Cpo) ha incontrato la prefetta Cinzia Teresa Torraco per sensibilizzarla sulle problematiche legate al mondo dell’informazione.

Al presidio presenti delegazioni di Cgil, Cisl e Uil. A protestare anche i trenta giornalisti che si trovano a Malaga, in Spagna, per il progetto Erasmus+ che hanno realizzato un flash mob dal titolo “Sosteniamo lo sciopero”.