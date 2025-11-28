L’Its Academy ligure sul tetto d’Italia. L’Accademia Digitale Liguria di Genova si è aggiudicata a Verona, nell’ambito di Job Orienta, il primo posto all’Its 4.0 Challenge 2025, iniziativa nazionale del ministero dell’Istruzione e del Merito dedicata ai progetti più innovativi capaci di integrare formazione, orientamento e tecnologie emergenti.

«La vittoria dell’Accademia Digitale Liguria è un orgoglio per tutta la Regione – sottolinea l’assessore alla Scuola e alla Formazione Simona Ferro – i nostri studenti e docenti confermano che la Liguria è un terreno fertile per innovazione, creatività e competenze tecnologiche avanzate. Questo successo premia impegno, passione e capacità di fare squadra, qualità indispensabili per affrontare le sfide del futuro».

Il progetto vincitore, “LigurIA Escape“, è stato selezionato tra i 18 lavori presentati dagli Its a indirizzo Ict. La giuria lo ha premiato per la capacità di unire gioco, tecnologia e orientamento in un’esperienza immersiva a forte valore formativo.

I ragazzi e le ragazze dell’Accademia hanno ideato un laboratorio interattivo ispirato alle escape room, in cui i partecipanti devono risolvere enigmi digitali legati ai principali settori dell’Ict: Internet of Things, cyber security, coding, comunicazione digitale e intelligenza artificiale.

Ogni sfida è pensata per introdurre alle competenze chiave delle professioni tecnologiche e per sviluppare collaborazione, pensiero critico, problem solving e uso consapevole delle tecnologie. A guidare il percorso sono gli stessi studenti insieme ai tutor dell’Its, offrendo ai visitatori un contatto diretto con i possibili percorsi post-diploma e con le carriere digitali oggi più richieste dalle imprese.

«Progetti come LigurIA Escape mostrano come gli Its siano un pilastro della formazione avanzata e dell’orientamento professionale – afferma Ferro – sostenere questi percorsi significa investire nel futuro dei giovani e nella competitività del nostro territorio. A studenti e docenti va il nostro grazie. Regione Liguria continuerà a supportare con convinzione il sistema Its, riconoscendone il ruolo strategico nell’incontro tra formazione e mondo del lavoro».