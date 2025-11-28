Gnv Virgo è approdata oggi nel Porto di Genova dopo un viaggio di circa un mese e 869 miglia nautiche, dal cantiere Guangzhou Shipyard International (GSI) in Cina.
Si tratta della prima nave della flotta Gnv alimentata a Gnl. Nei prossimi giorni, sotto la Lanterna, si svolgerà il primo rifornimento di Gnl effettuato su un traghetto passeggeri nel porto di Genova, realizzato in collaborazione con Axpo Italia e con il supporto dell’Autorità Portuale.
Con una stazza lorda di circa 52.300 tonnellate, una lunghezza di 218 metri, una larghezza di 29,60 metri e una velocità massima di 25 nodi, Gnv Virgo offre oltre 420 cabine, può ospitare 1.785 passeggeri e mette a disposizione 2.770 metri lineari di capacità di carico.
