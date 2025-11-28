L’asta “Old Masters” di Cambi Casa d’Aste, dedicata ai dipinti dal XVI al XVIII secolo, avrà luogo in tornata unica giovedì 11 dicembre, con inizio alle 16.30, a Genova, Castello Mackenzie, Mura di San Bartolomeo, 16.
I dipinti saranno in esposizione giovedì 4 dicembre, venerdì 5 dicembre, sabato 6 dicembre, martedì 9 dicembre, ore 10-18.
Il catalogo presenta un’accurata selezione di dipinti, tavole, disegni e schizzi di maestri italiani ed europei, provenienti da importanti collezioni private. Dalla scuola veneziana a quella emiliana, dal barocco romano al Seicento fiammingo, ogni opera rappresenta un frammento del patrimonio figurativo occidentale, espressione di devozione, mecenatismo e maestria artistica.
(Foto d’apertura: scuola ligure del XV secolo, Tre santi domenicani)
