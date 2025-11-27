Riapre il 1° dicembre il parcheggio del Campasso in via della Pietra, dopo i lavori realizzati, da Aster, di ripristino del manto stradale, iniziati a fine ottobre.

«L’intervento ha comportato la fresatura e riasfaltatura e un tempo tecnico per consentire al calcestruzzo drenante di solidificarsi – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni Massimo Ferrante – da lunedì l’area sarà quindi di nuovo disponibile per la sosta delle auto e, di concerto con il Municipio Val Polcevera, abbiamo deciso di mantenere i parcheggi, attivati durante i lavori, lungo Strada Nuova per venire incontro a una fase complessa per i cantieri aperti nella vallata e mitigare i disagi dei residenti».

«I lavori di totale ripristino della pavimentazione del parcheggio di Strada Nuova del Campasso sono terminati, in anticipo rispetto alle tempistiche previste – ha dichiarato il presidente del Municipio V Valpolcevera Michele Versace – Grazie ad un lavoro sinergico con l’amministrazione comunale e con l’assessore ai Lavori pubblici, Massimo Ferrante, abbiamo pensato di mantenere anche i parcheggi lungo la strada. Una scelta scaturita dall’ascolto della cittadinanza, utile per ridurre il disagio, in un territorio che a causa dei grandi cantieri, ha perso molti posti auto».