Il 5 dicembre sarà ripristinato il transito dei bus da piazza Fontane Marose, che riprenderanno il regolare percorso su via XXV Aprile. Dalla settimana successiva anche auto e bus provenienti dalla Galleria Bixio-Piazza Corvetto potranno riprendere il regolare percorso.

Già da oggi, 27 novembre, le prime modifiche di ripristino del traffico veicolare nella zona, interessata dai lavori dei 4 Assi di forza del trasporto pubblico.

Dalle 10 di oggi, (con via Interiano chiusa), si procederà al ripristino del ciclo semaforico originario in piazza Portello: è mantenuto ancora spento il semaforo che permette la svolta in via Interiano venendo da piazza Corvetto. Da lunedì 1° dicembre, nelle ore serali, (con via Interiano ancora chiusa) si procederà a tracciare la segnaletica della Fase 2 di piazza Fontane Marose. Il 2 dicembre, dalle 7:30, Aster inizierà le attività per rimuovere i semafori di via XXV aprile. Dalle 8 saranno presenti 5 agenti della Polizia locale e si riaprirà via Interiano al traffico veicolare privato (esclusi quindi i bus): potranno immettersi in via Interiano le auto provenienti da piazza della Nunziata.

Tra il 10 e il 12 dicembre, è previsto il ripristino anche l’accesso in via Interiano da Levante (ossia in uscita dalla Galleria Bixio).