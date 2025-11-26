Le farmacie comunali genovesi ampliano la propria offerta con un servizio di assistenza farmaceutica tramite video-consulto gratuito, disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 14. Un colloquio personalizzato e riservato con un farmacista dedicato consentirà ai cittadini di ricevere informazioni, consigli e orientamento senza necessità di recarsi fisicamente in farmacia. L’accesso è semplice: basta scaricare l’APP gratuita “La Farmacia Online”, disponibile su Google Play Store e Apple Store.

«I servizi principali dell’app – spiega il direttore generale di Farmacie Genovesi, dott. Marco Rissoglio – sono tre: la prenotazione di visite ed esami medici, l’ordine dei medicinali della propria prescrizione, che verranno poi consegnati a domicilio o resi disponibili in farmacia, e soprattutto il video consulto con il farmacista. Questa funzione permette di attivare videochiamate live direttamente dallo smartphone: sarà come entrare in farmacia, con la possibilità di richiedere consigli e ordinare tutto ciò di cui si ha bisogno. Vogliamo ridurre la distanza tra farmacisti e famiglie, offrendo un dialogo diretto, continuo e in totale sicurezza».

L’amministrazione comunale ha sostenuto e promosso il progetto, nella prospettiva di rafforzare i servizi di prossimità e il sostegno alle fragilità sul territorio.

I nuovi servizi dell’APP “La Farmacia Online”

Video consulto

Appuntamenti rapidi con il farmacista per chiedere un parere sulla terapia, porre domande e ricevere assistenza personalizzata, evitando le code.

Gestione terapia

Uno strumento efficace per pianificare e monitorare l’assunzione dei medicinali, con notifiche che aiutano a evitare dimenticanze o doppie assunzioni.

Invio ricette e prenotazioni Cup

Attraverso la chat con il farmacista sarà possibile inviare le prescrizioni, prenotare appuntamenti o richiedere i farmaci in pochi istanti, riducendo attese e spostamenti.

“Ho un APPuntamento video con il mio farmacista!”