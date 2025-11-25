«Oggi più che mai l’impresa rappresenta uno strumento fondamentale di autonomia economica e personale per le donne. Avviare e guidare un’attività permette anche di contribuire attivamente alla crescita sociale, soprattutto in una regione come la nostra dove il terzo settore è una delle maggiori fonti economiche e le donne che vi fanno impresa aumentano sempre più». Così Francesca Recine, coordinatrice di Impresa Donna Genova, nella giornata che celebra la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

«Promuovere l’imprenditorialità femminile – aggiunge Recine – significa creare nuove opportunità, rafforzare la partecipazione delle donne nei processi decisionali e costruire una società più equa. Sostenere le donne che scelgono la via dell’impresa non è soltanto una questione di pari diritti: è un investimento sul futuro».

Per l’occasione, l’associazione organizza oggi a Roma, ma con la possibilità di assistere online a questo link, il convegno “L’impresa che libera. Donne, lavoro e cultura del rispetto: quando l’autonomia diventa scelta”, un evento dedicato al fare impresa al femminile, inteso come strumento di realizzazione, indipendenza e autonomia: un confronto tra imprenditrici e professionisti per riflettere su come il lavoro, l’impresa e la qualità delle relazioni possano diventare strumenti concreti di libertà e prevenzione.

Programma

L’impresa che libera. Donne, lavoro e cultura del rispetto: quando l’autonomia diventa scelta

ore 10:45 – Registrazione

ore 11:00 – Saluto istituzionale e apertura dei lavori

Barbara Quaresmini, presidente nazionale Impresa Donna Confesercenti

ore 11:15 – Tavola rotonda

Il costo invisibile della libertà: dati, narrazioni e responsabilità dell’impresa

Augusto Cerqua, professore associato Sapienza – Università di Roma

“Cosa ci dicono i dati sulle dinamiche della violenza: oltre gli stereotipi”

Cristina Sivieri Tagliabue, giornalista e scrittrice

“Come i media influenzano il linguaggio e la percezione della libertà femminile”

Catia Acquesta, giornalista e scrittrice, presidente Alleati con Te

“Imprese e società: il ruolo delle organizzazioni nella cultura del rispetto”

ore 12:00 – Tavola rotonda

L’Impresa che libera: relazioni, comunicazione e autonomia

Marco Deriu – Presidente Cncp

“Counsellor: chi è e quale contributo porta alle relazioni di lavoro”

Francesca Coddetta, counsellor formatore e supervisore

“La figura del counsellor nelle imprese: quando le relazioni diventano strumenti di autonomia — esperienze dal lavoro sul campo”

Claudia Torrisi, counsellor, imprenditrice e presidente Parliamoci

“Comunicare per liberare: la parola come strumento di scelta e rispetto”

ore 12:45 – Conclusioni e chiusura lavori

Barbara Quaresmini, presidente nazionale Impresa Donna Confesercenti

Modera: Cinzia Conti, giornalista Ansa