Cambi Casa d’Aste, a Genova, Castello Mackenzie, Mura di S. Bartolomeo, 16, questo pomeriggio, dalle 15.30, metterà in vendita in tornata unica una selezione di opere provenienti dalla prestigiosa collezione privata del professor Ferdinando Cappelletti.

La raccolta di arti antiche del professor Cappelletti comprende sculture, dipinti antichi, oggetti d’arte e argenti che compongono un insieme eterogeneo di straordinaria qualità, frutto di una profonda competenza e di una passione coltivata nel tempo.

La raccolta riflette il gusto raffinato e lo sguardo colto del professore, offrendo un affascinante percorso attraverso le arti figurative e decorative di epoche diverse, in un dialogo costante tra bellezza, storia e conoscenza.

(Foto d’apertura: Lorenzo Bartolini attribuito a. Ninfa Arnina, Firenze, prima metà del XIX secolo)