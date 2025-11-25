Il 2 dicembre 2025 torna, per l’ultimo appuntamento del 2025, AperìLink, l’innovativo evento di networking organizzato dall’agenzia di comunicazione Social Levante per incentivare lo sviluppo di reti professionali sul territorio ligure.

L’evento, organizzato in collaborazione con Cheers Cocktail Catering e L’Articiocca Cucina e Bottega, rappresenta un’occasione unica per ampliare la propria rete professionale, scoprire nuove opportunità e stringere relazioni durature in un’atmosfera informale e conviviale.

«AperìLink è diventato un appuntamento atteso dai professionisti del territorio – dichiara Marta Fiorellino di Social Levante – Questo ultimo incontro dell’anno è anche l’occasione perfetta per scambiarci gli auguri di Natale e chiudere il 2025 rafforzando le connessioni create durante l’anno».

L’evento si terrà negli spazi di Social Levante in via Aurelia 73 a Sestri Levante e propone un format originale e coinvolgente che trasforma il tradizionale aperitivo di networking in un momento di scambio autentico tra professionisti.

AperìLink è un appuntamento dedicato esclusivamente alla creazione di reti professionali qualificate, che aggrega una community di professionisti e imprenditori locali accomunati dalla ricerca di nuove opportunità di crescita e collaborazione.

A partire dalle 18:00 di martedì 2 dicembre, i partecipanti potranno degustare cocktail esclusivi e appetizer gourmet creando nuove connessioni.

Per iscriversi all’evento è necessaria la prenotazione contattando Social Levante. I posti sono limitati a un massimo di 30 partecipanti.