Fino al 10 dicembre, da Tabarca – Cucina Iberica, ristorante situato a Genova, in piazza Bandiera 27/R, è possibile portare giocattoli e libri nuovi per bambini e ragazzi che trascorreranno le feste natalizie in ospedale.

Dal lunedì al sabato, tra le ore 12:00 e le 15:00 e tra le 19:00 e le 00:00, tutti possono donare regali pensati per bambini e ragazzi dai 0 ai 18 anni, possibilmente indicando sul pacco il sesso e la fascia d’età a cui il regalo è destinato.

Per ragioni sanitarie non è possibile accettare doni usati o peluches e giocattoli in tessuto.

Al termine della raccolta, il 13 dicembre, i volontari dell’Associazione Piccoli Cuori porteranno i giocattoli e libri raccolti nei reparti di Pediatria e Cardiologia dell’Asl di Vercelli.

Mentre il 16 dicembre, i volontari si recheranno con il sacco di Babbo Natale all’Istituto Giannina Gaslini di Genova, a partire dal reparto di Cardiologia e Cardiochirurgia, per proseguire con tutti gli altri reparti.

«Siamo felici di prendere parte a questa iniziativa mettendo a disposizione il nostro ristorante come punto di raccolta regali per riempire il sacco di Babbo Natale – raccontano Carlos Garrido Castaño e Corrado Brunelli, proprietari di Tabarca -. Speriamo di contribuire a momenti di spensieratezza e di addolcire il periodo di degenza di bambini e ragazzi malati».

Per maggiori informazioni

Volontari Genova – Patrizia al 347 4248871

Volontari Vercelli – Aina: 340 5039156