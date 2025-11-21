Sono 1.420 le assunzioni programmate dalle imprese della Spezia nel mese di novembre e 4.250 quelle previste nel periodo novembre 2025-gennaio 2026, in aumento di 290 unità rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno.

È quanto emerge dall’elaborazioni del Servizio Informazione economica e orientamento al lavoro della Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati Excelsior. Nello stesso mese le previsioni occupazionali in Liguria si attestano sulle 10.010 unità (+720 unità) e nel trimestre 30.430 (+1.760).

Nel 25% dei casi le entrate previste nello spezzino saranno stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nel 75% saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita).

Le entrate previste si concentreranno per il 63% nel settore dei servizi e per il 58% nelle imprese con meno di 50 dipendenti. Il 13% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota inferiore alla media nazionale (17%) e in 50 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati. Le entrate, per una quota pari al 31%, interesseranno giovani con meno di 30 anni e, per una quota pari al 28%, le imprese prevedono di assumere personale immigrato.

Il 9% delle entrate previste sarà destinato a personale laureato e le tre figure professionali più richieste concentreranno il 37% delle entrate complessive previste. Per una quota pari al 65% delle entrate viene richiesta esperienza professionale specifica o nello stesso settore e le imprese che prevedono assunzioni saranno pari al 16% del totale.

Nel mese di novembre le entrate previste nei principali settori di attività sono: Servizi di alloggio, ristorazione e turistici (320), Commercio (250), Industrie meccaniche ed elettroniche (210), Costruzioni (160) e Servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio (110).

L’indagine del Sistema Informativo Excelsior è realizzata da Unioncamere in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.