A partire dalle ore 21.00 di lunedì 24 novembre, e tutti i giorni fino al 14 dicembre, per consentire l’esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo tratto ferroviario sopraelevato del Terzo Valico che andrà a sostituire l’attuale impalcato in ferro abbandonato, scatterà sulle 24 ore il senso unico alternato in via 30 giugno 1960, nel tratto compreso tra via S. Ambrogio di Fegino e via al Ponte Polcevera.

L’intervento è finalizzato all’installazione di pali di fondazione da parte di Cociv, il Consorzio Collegamenti Integrati Veloci. I pali serviranno per sorreggere un impalcato provvisorio che resterà sul posto fino a quando non sarà rimossa la struttura in ferro abbandonata, preludio alla installazione dell’impalcato definitivo.

«Il Terzo Valico dei Giovi è un’opera strategica del sistema di infrastrutture di rilievo nazionale e per questo al di fuori della competenza comunale – afferma l’assessore alla Mobilità sostenibile del Comune di Genova Emilio Robotti – Ricordiamo che, una volta a regime, la nuova linea ferroviaria ridurrà sensibilmente i tempi di percorrenza tra Genova e Milano e favorirà anche lo spostamento del traffico merci dalla strada alla ferrovia, riducendo le emissioni di CO2 rispetto al trasporto su gomma, con benefici per l’ambiente. Come Amministrazione, siamo vicini alla cittadinanza, avendo piena consapevolezza del disagio che il cantiere può arrecare e che cercheremo in ogni modo di limitare. Tuttavia, si tratta comunque di sacrifici necessari per un’opera che, una volta completata, potrà portare beneficio a tutti».

Le disposizioni in vigore dal 24 novembre al 15 dicembre 2025

– via 30 Giugno 1960, nel tratto compreso tra via S. Ambrogio di Fegino e via al Ponte Polcevera:

1. conferma del limite massimo di velocità di 30 km/h

2. conferma del divieto di sorpasso

3. circolazione veicolare a senso unico alternato regolato da idonei movieri nella fascia oraria 07.00/20.00 e da impianto semaforico nella fascia oraria 20.00/07.00

4. divieto di transito pedonale nel tratto interessato dalle lavorazioni con deviazione dei flussi pedonali sul percorso pedonale alternativo così definito (direzione nord/sud): via Sant’Ambrogio di Fegino-via Evandro Ferri-via al Ponte Polcevera.

– via Sant’Ambrogio di Fegino, nel tratto sottostante il viadotto ferroviario Polcevera:

1. conferma del divieto di circolazione veicolare, fatta eccezione per i veicoli afferenti al cantiere

2. conferma del divieto di transito pedonale.

– via Sant’Ambrogio di Fegino, nel tratto a monte del viadotto ferroviario Polcevera:

1. conferma del limite massimo di velocità di 30 km/h

2. conferma del senso unico di marcia per la direzione monte-mare

3. conferma del divieto di fermata veicolare al di fuori dei limiti tracciati

4. conferma dell’obbligo di svolta a destra, in direzione mare, all’intersezione con via 30

giugno 1960 per i veicoli in uscita dal nuovo varco

5. l’intersezione con via 30 giugno 1960 è regolamentata da idonei movieri nella fascia oraria 07.00/20.00 e da impianto semaforico nella fascia oraria 20.00/07.00.