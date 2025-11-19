Il cantiere navale Baglietto è lieto di annunciare la nomina di Asiamarine come suo rappresentante per l’Asia. Questa nuova partnership rafforza l’espansione strategica del marchio in una regione che sta mostrando un sempre maggiore interesse per i superyacht di altissima qualità.

Con questa collaborazione, Baglietto vuole portare ancora più vicino ai clienti asiatici la sua tradizione di oltre 170 anni fatta di artigianalità, innovazione e design tutto italiano. Asiamarine svolgerà un ruolo chiave nel rappresentare il brand Baglietto nei mercati della regione, tra cui, inizialmente Hong Kong, Singapore, Thailandia e Indonesia, con successivo ampliamento dell’area di competenza.

In qualità di rappresentante esclusivo di Fraser in Asia, Asiamarine è il partner ideale per far conoscere alla sofisticata ed esigente clientela della regione il valore distintivo, la visione e la gamma dei prodotti Baglietto. La partnership sarà supervisionata da Laura Verbrugge, Sales Manager Fraser Asia, con la consulenza di Jan Jaap Minnema, Sales Broker Fraser, forte di oltre 25 anni di esperienza nel settore dei nuovi yacht.

Il Chief Commercial Officer di Baglietto, Fabio Ermetto, ha commentato: “L’Asia rappresenta un’opportunità straordinaria per Baglietto. La regione manifesta un interesse crescente per i superyacht di alta qualità e un profondo apprezzamento per il dna del design italiano che definisce il nostro marchio. Collaborare con Asiamarine ci permette di rafforzare la nostra presenza con un team che conosce a fondo il mercato e condivide il nostro impegno nel realizzare un prodotto di eccellenza. Non vediamo l’ora di costruire una collaborazione di lungo periodo e di grande successo.”

Laura Verbrugge, Sales Manager per Fraser Asia, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con uno dei cantieri italiani più prestigiosi, in un momento particolarmente dinamico per il mercato asiatico dei superyacht. La crescita della domanda e lo sviluppo di nuove e più avanzate infrastrutture rendono questo il momento ideale per presentare ai clienti dell’area l’eccezionale qualità e il patrimonio di 170 anni del marchio Baglietto.”

Anders Kurtén, ceo di Fraser, ha aggiunto: “Questa partnership rappresenta un passo importante per Fraser Asia e Asiamarine. Siamo impazienti di costruire una collaborazione duratura e ricca di soddisfazioni per entrambi i brand.”