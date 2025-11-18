La rsu di Psa Genova Pra’ ha dichiarato lo stato di agitazione per i problemi legati alla viabilità.

“In questi giorni dove un forte maltempo ha interessato la città di Genova, nel bacino portuale di Genova Pra’ si sono verificati gravi disagi per tutti i lavoratori che, nel tentativo di raggiungere il Terminal per iniziare il proprio turno di lavoro, si sono ritrovati a dover spingere le loro auto in panne per l’allagamento della rampa del nuovo viadotto in un contesto di viabilità dovuta ai lavori in corso estremamente preoccupante”, scrive la rsu di Psa Genova Pra’ nel comunicato sindacale.

“Questa situazione che si era precedentemente verificata anche in giornate di normali piogge era stata puntualmente segnalata dagli rls e dalla rsu proprio per evitare quanto accaduto. Tutto questo in un quadro dove il parcheggio selvaggio dei mezzi pesanti costringe chi deve accedere al Terminal a lunghi tratti di strada in contromano”.

“Riteniamo il protrarsi di questa situazione inaccettabile per chi tutti i giorni deve raggiungere il proprio posto di lavoro in sicurezza. Richiediamo un intervento immediato da parte degli enti preposti con soluzioni immediate”.