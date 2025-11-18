Mercoledì 19 novembre dalle ore 10 alle ore 12.30 davanti alla Prefettura di Genova si terrà un presidio, organizzato da Filcams Cgil Genova, per chiedere il reintegro di 20 lavoratrici licenziate dopo aver partecipato allo sciopero del 25 ottobre.

La ditta Aurora Ambiente srl, società che opera in appalto all’interno del Novotel, il 31 ottobre ha licenziato le 20 dipendenti part time addette alle pulizie impiegate presso l’albergo di Genova Sampierdarena.

“Le lavoratrici – scrive Filcams Cgil Genova in un comunicato – avevano deciso di fermarsi anche per denunciare il ritardo nel pagamento dello stipendio, una situazione insostenibile che si protrae ciclicamente in tutti i cambi di appalto e sub-appalto. In risposta alla loro legittima protesta, la Aurora Ambiente srl, l’azienda che in appalto gestisce il servizio di pulizie e rifacimento camere al Novotel ha proceduto, in aperta violazione del diritto di sciopero e delle più elementari tutele sindacali, al licenziamento di 20 lavoratrici”.

Mercoledì 19 novembre 2025 si terrà l’iniziativa pubblica di solidarietà, con presidio dalle ore 10.00 alle ore 12,30 davanti alla Prefettura di Genova, a sostegno della mobilitazione e per chiedere il reintegro delle lavoratrici.