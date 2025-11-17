Come sempre per le festività di natale a Genova tornano le attrazioni del luna park: quest’anno l’appuntamento con il Winter Park Genova sarà da sabato 6 dicembre 2025 a domenica 18 gennaio 2026, sempre a Ponte Parodi.

L’inaugurazione sarà sabato 6 dicembre alle ore 15: i primi 1000 visitatori riceveranno in omaggio un blocchetto da 100 euro di sconto da utilizzare il giorno stesso o nei successivi giorni feriali fino a sabato 20 dicembre 2025. In seguito, per tutta la giornata, mascotte e animatori offrono un primo assaggio dell’atmosfera natalizia tipica del Winter Park, tanto amata e attesa da famiglie, turisti e genovesi di ogni età.

Il Winter Park Genova torna quindi in città portando con sé diverse novità, a partire dall’introduzione di una nuova attrazione di pura adrenalina. «Abbiamo lavorato molto per rendere questa edizione ancor più ricca delle precedenti – anticipa Mattia Gutris, portavoce dello staff organizzativo del Winter Park – e, per la prima volta, tra le più di 100 attrazioni presenti ci sarà il “Nitro”, una piattaforma rotante a 360 gradi che sarà sicuramente molto apprezzata dai più temerari. Tra le altre novità, il calendario di eventi avrà più iniziative rivolte alle famiglie, oltre a includere un evento nato vent’anni fa a cui teniamo molto e che, l’anno scorso, ha registrato il record di 4500 presenze da tutta Italia: la mattinata dedicata alle persone con disabilità».

Inoltre, confermata come location Ponte Parodi dopo gli ottimi risultati delle ultime edizioni del Winter e del Summer Park. «Nel 2024 in 41 giorni abbiamo registrato 250mila presenze e crediamo molto in questo luogo: è in una posizione strategica ed è facilmente raggiungibile da cittadini e turisti con autobus e metro».

A più di cent’anni dal primo giro in giostra, il luna park torna così a colorare le festività natalizie di Genova. «Nonostante le difficoltà di quest’anno – commenta l’assessora al Turismo e Commercio Tiziana Beghin – il Winter Park, simbolo del nostro Natale, ritorna più ricco che mai. Un ringraziamento speciale va ai nostri uffici e agli organizzatori per la straordinaria sinergia. Da genovese, non vedo l’ora di vedere il parco pieno di famiglie e di bambini. Perché è proprio questo lo spirito del Natale: un lavoro di squadra che si trasforma in gioia condivisa».

Winter Park Genova: giorni e orari

Il Winter Park Genova è aperto a Ponte Parodi da sabato 6 dicembre 2025 a domenica 18 gennaio 2026, dalle ore 15 alle 24 nei giorni feriali e dalle 10.30 alle 24 nei giorni festivi.

Da lunedì 22 dicembre 2025 a martedì 6 gennaio 2026 vige sempre l’orario festivo: dalle 10.30 alle 24. All’area si accede unicamente dalla Darsena, in calata Ansaldo De Mari.

Per ulteriori informazioni è inoltre attivo il centralino 3403554757.

Foto Credits Marina Mazzoli