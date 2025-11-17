Passata l’ondata di maltempo che ha colpito la Liguria lo scorso weekend a Rapallo si contano i primi danni.

A causa di un movimento franoso ancora in atto è stato interdetto il traffico veicolare in via Betti, all’altezza dell’incrocio con via delle Cave, in prossimità del viadotto autostradale. Il movimento franoso che ha interessato il versante richiede un monitoraggio continuo, il materiale detritico continua a interessare la carreggiata, impedendo il transito in sicurezza. Le squadre tecniche proseguono le attività di verifica e monitoraggio dell’evoluzione del fenomeno franoso.

I tempi per il ripristino della viabilità ordinaria non saranno inferiori ai due giorni, necessari per mettere in sicurezza il versante e rimuovere il materiale franato.

Per raggiungere Rapallo l’unica alternativa su gomma è il Passo della Crocetta, in Val Fontanabuona.

Per limitare i disagi alla popolazione, il Comune di Rapallo ha emesso un’ordinanza sindacale che consentirà da oggi pomeriggio l’apertura straordinaria della funivia di Montallegro dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:00, con corse ogni mezz’ora. L’impianto, normalmente fermo in questo periodo, garantirà nelle ore di luce un collegamento rapido con il centro città per consentire a studenti e lavoratori di scendere a Rapallo senza dover affrontare il percorso alternativo della Crocetta.

Resta attivo il presidio sanitario presente da ieri sera a monte della frana, a tutela dei residenti della zona isolata, con due ambulanze presenti sul posto per le emergenze.

Sul sito stanno lavorando i tecnici del Comune, gli operai delle ditte incaricate e i volontari della Protezione civile.