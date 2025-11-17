Cersaa e Associazione tra i produttori di olive taggiasche liguri Igp martedì 18 novembre alle ore 16:00 presso la Cciaa Riviere di Liguria a Imperia presenteranno ad imprese e associazioni il piano dei controlli.

Con il Decreto del ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste vi è stata la designazione del Cersaa – Made in Quality quale autorità pubblica a effettuare i controlli delle olive tipiche liguri.

«È ora possibile certificare e quindi immettere in commercio confezioni di olive taggiasche liguri Igp con soddisfazione del consumatore, che ha la certezza sulla provenienza ligure e sulla qualità espresse nel disciplinare di produzione», afferma il presidente dell’Associazione Carlo Siffredi.