«È iniziata la messa a dimora dei primi nuovi lecci e jacarande per la realizzazione del parco lineare di Lungomare Canepa». Lo annuncia l’assessore ai Lavori pubblici e Manutenzioni del Comune di Genova Massimo Ferrante.

«Siamo riusciti a ottenere dall’impresa la posa di piante già di tutto rispetto per dimensioni – prosegue l’assessore Ferrante – la soddisfazione più grande è il rapporto e il confronto proficuo e positivo tra gli uffici tecnici comunali e il comitato dei cittadini di via lungomare Canepa, che hanno espresso apprezzamento per le piante che sono state inserite».

Sono previste circa 100 nuove alberature nel nuovo parco urbano, opera inserita nell’ambito della riqualificazione di 1,2 chilometri della viabilità.

Il nuovo parco urbano rappresenta una fascia di rispetto tra lungomare Canepa e i fabbricati e sarà composto principalmente da lecci, jacarande, gelsi, melie e sughere.

A seguire verranno piantumate le specie arbustive e le tappezzanti. È previsto anche l’inserimento di nuovo arredo urbano.