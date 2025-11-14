Celivo, Centro di Servizio per il Volontariato Odv partecipa anche quest’anno al Festival Orientamenti, in programma dal 18 al 21 novembre, con uno stand sito nell’area “Conosci la società”, interamente dedicato a illustrare ai giovani, ai docenti e a tutti gli interessati le diverse opportunità di volontariato attive sul territorio della Città Metropolitana di Genova.

Insegnanti e studenti potranno scoprire: proposte didattiche per le scuole – Progetto Giovani/Scuola, dedicato a sensibilizzare gli studenti sui temi del volontariato, della solidarietà e della cittadinanza attiva;

Percorsi di formazione scuola–lavoro, sviluppati in collaborazione con le scuole superiori e gli Enti del Terzo Settore, per offrire esperienze concrete in linea con la normativa vigente;

Progetto Universo – Attività di volontariato per universitari, realizzato in partnership con l’Università di Genova (Unige), che permette agli studenti di ottenere Cfu attraverso esperienze di impegno civico.

Colloqui di orientamento al volontariato, per aiutare i giovani a individuare il percorso più adatto alle proprie attitudini, ai propri studi e alle proprie disponibilità.

Studenti di tutte le età potranno inoltre ricevere un orientamento personalizzato sui diversi progetti disponibili.

«Per Celivo, Orientamenti è sempre un’occasione preziosa di incontro – sottolinea Maura Turchi, responsabile del progetto Giovani/Scuola – perché ci permette di avvicinare i ragazzi a esperienze che possono davvero arricchire il loro percorso formativo e personale. Nel nostro spazio dedicato inviteremo gli studenti a mettersi in gioco, a riflettere sul ruolo che ciascuno può avere nella comunità e a scoprire come il volontariato possa diventare un’opportunità concreta di crescita».

Per chi non può partecipare alla manifestazione

Docenti e studenti possono richiedere informazioni sul progetto scuole contattando Maura Turchi, referente del progetto Giovani/Scuola del Celivo (turchi@celivo.it – 010.5956815).

Informazioni su Celivo

Celivo è il Centro di Servizio per il Volontariato (Csv) della città metropolitana di Genova. È un’organizzazione di volontariato di secondo livello, costituita da organizzazioni di volontariato e da altri Enti del Terzo Settore. Celivo eroga servizi gratuiti per promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato