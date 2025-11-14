Arpal ha emanato allerta gialla per temporali sul centro ponente regionale (zone ABDE) per domani, sabato 15 novembre.
L’allerta sarà così suddivisa:
- Ponente (zona A) dalle 00 alle 15 di domani
- Centro (zona B) dalle 00 alle 18
- Versanti padani di ponente (Zona D) dalle 00 alle 18
- Versanti padani di levante (Zona E) dalle 6 alle 18.
L’avvicinamento di un fronte atlantico, il cui passaggio è atteso per la giornata di domenica, favorisce un aumento dell’instabilità a partire dalla giornata di domani, sabato 15 novembre.
Nel dettaglio: tra il tardo pomeriggio di oggi, venerdì 14 novembre, e la sera si assisterà alla formazione di rovesci al più di moderata intensità sul Ponente e parte del Centro. Cumulate puntualmente significative su BD a fine giornata. Venti dai quadranti orientali in rinforzo e localmente forti (40-50 km/), specialmente lungo i capi costieri regionali. Mare molto mosso per onda da Sud-Est.
Durante la notte ci sarà un ulteriore peggioramento sul Centro Ponente con piogge generalmente moderate e possibili danni puntuali per piogge intense. Tra mattinata e tardo pomeriggio di domani continuerà la fase instabile prefrontale con temporali a tratti anche persistenti, i venti saranno forti (50-60 km/h) da Sud-Est su BCDE, rafficati su crinali e capi costieri.
Il mare sarà tra molto mosso e mosso su tutta la regione.
La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it/
Per consultare l’andamento del meteo con i dati in tempo reale https://omirl.regione.liguria.it/ (da pc) e la app Meteo3R (da cellulare).
