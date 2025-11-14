Arpal ha emanato allerta gialla per temporali sul centro ponente regionale (zone ABDE) per domani, sabato 15 novembre.

L’allerta sarà così suddivisa:

Ponente (zona A) dalle 00 alle 15 di domani

Centro (zona B) dalle 00 alle 18

Versanti padani di ponente (Zona D) dalle 00 alle 18

Versanti padani di levante (Zona E) dalle 6 alle 18.

L’avvicinamento di un fronte atlantico, il cui passaggio è atteso per la giornata di domenica, favorisce un aumento dell’instabilità a partire dalla giornata di domani, sabato 15 novembre.

Nel dettaglio: tra il tardo pomeriggio di oggi, venerdì 14 novembre, e la sera si assisterà alla formazione di rovesci al più di moderata intensità sul Ponente e parte del Centro. Cumulate puntualmente significative su BD a fine giornata. Venti dai quadranti orientali in rinforzo e localmente forti (40-50 km/), specialmente lungo i capi costieri regionali. Mare molto mosso per onda da Sud-Est.

Durante la notte ci sarà un ulteriore peggioramento sul Centro Ponente con piogge generalmente moderate e possibili danni puntuali per piogge intense. Tra mattinata e tardo pomeriggio di domani continuerà la fase instabile prefrontale con temporali a tratti anche persistenti, i venti saranno forti (50-60 km/h) da Sud-Est su BCDE, rafficati su crinali e capi costieri.

Il mare sarà tra molto mosso e mosso su tutta la regione.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it/

Per consultare l’andamento del meteo con i dati in tempo reale https://omirl.regione.liguria.it/ (da pc) e la app Meteo3R (da cellulare).