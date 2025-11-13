Il ministero della Cultura ha approvato il decreto di finanziamento per interventi a favore dei siti italiani iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale Unesco. L’importo complessivo delle risorse destinate ammonta a 3.620.374 euro, ripartiti tra due piani gestionali: il primo dedicato ai servizi di assistenza ai siti italiani posti sotto la tutela dell’Unesco (1.900.374 euro) e il secondo agli interventi di valorizzazione dei siti Unesco (1.720.000 euro).

“Con questo intervento − si legge nella nota del Mic − il ministero rafforza l’impegno per la tutela, la valorizzazione e la promozione internazionale dei siti italiani nella lista Unesco, sostenendo al contempo anche la crescita culturale e turistica dei territori che li ospitano. Il provvedimento rientra nel programma del ministero volto alla promozione e tutela del patrimonio culturale nazionale all’estero, nell’ambito della missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici. I fondi saranno destinati al sostegno di attività di gestione, conservazione e valorizzazione dei siti Unesco distribuiti sul territorio italiano, con particolare attenzione alla manutenzione e al miglioramento dei servizi di fruizione e assistenza”.

Per quanto riguarda Genova i due interventi riguardano le Strade nuove e il sistema dei palazzi dei Rolli con un intervento di prevenzione di atti vandalici (100 mila euro su un totale di 112.500, con il resto co-finanziato dal Comune di Genova) e per il ventennale del sito Unesco Genova (anche qui 100 mila euro su un totale di 112 mila).