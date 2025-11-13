Gnv, in collaborazione con Lloyd’s Register, annuncia la conclusione della terza edizione del programma di formazione dedicato all’efficienza energetica e alla decarbonizzazione della flotta, svoltosi dal 10 al 12 novembre presso l’Msc Training Center di Sant’Agnello, a Sorrento.

La tre giorni ha coinvolto circa 50 membri del personale tecnico e operativo dell’intera flotta, tra cui comandanti, direttori di macchina, commissari capi, primi ingegneri e ufficiali di coperta, con l’obiettivo di rafforzare le competenze nella gestione energetica, nell’impiego di carburanti alternativi e nell’utilizzo di strumenti digitali per il monitoraggio dei consumi e della conformità normativa.

Il corso, sviluppato congiuntamente dal Dipartimento di Efficienza Energetica di Gnv e dagli specialisti tecnici di Lloyd’s Register, ha affrontato i principali temi legati alle regolamentazioni internazionali e comunitarie, insieme alle migliori pratiche operative, alle tecnologie per l’efficienza a bordo e alle strategie per l’adozione di carburanti a basse emissioni come biocarburanti e Gnl. Le sessioni hanno alternato momenti teorici, workshop e approfondimenti pratici basati sull’analisi dei dati e dei sistemi di monitoraggio delle prestazioni.

La giornata di ieri, 12 novembre, ha visto inoltre la partecipazione di partner e stakeholder del settore – tra cui: Wärtsilä, Hempel, Vard Gruppo Fincantieri, Krohne, Rina Digital Solution e Trader srl Worldwide Bunkers & Lubricants Supplier – che hanno contribuito con interventi dedicati alle tecnologie emergenti, ai nuovi scenari energetici e alle soluzioni digitali per il miglioramento delle performance ambientali della navigazione. Alla sessione ha partecipato anche Gianpaolo Dalla Vedova, Legal Representative e Country Leader per l’Italia di Lloyd’s Register.

Il programma formativo rientra nella strategia più ampia con cui Gnv porta avanti un percorso di progressiva riduzione dell’impatto ambientale delle proprie attività, attraverso aggiornamenti tecnologici, interventi di refitting e percorsi di sviluppo professionale dedicati agli equipaggi, con l’obiettivo di consolidare un approccio integrato alla gestione dell’energia e rispondere alle richieste dell’Imo e delle normative europee.

«La collaborazione con Lloyd’s Register rappresenta per Gnv un passo importante nel percorso di decarbonizzazione. Investire nella formazione dei nostri equipaggi significa valorizzare le persone, rafforzare le competenze e affrontare con maggiore consapevolezza le nuove sfide normative e operative. Attraverso l’adozione di tecnologie innovative e delle migliori pratiche in tema di efficienza energetica, stiamo contribuendo a ridurre l’impatto ambientale delle nostre operazioni e a sostenere la transizione del settore marittimo verso un futuro più sostenibile», ha dichiarato Ivana Melillo, Energy Efficiency Director di Gnv.

«La nostra collaborazione con Gnv riflette l’impegno continuo di Lloyd’s Register nel supportare gli operatori del settore marittimo con servizi e consulenze personalizzate per la gestione energetica, la digitalizzazione e l’adozione di carburanti alternativi. Questo programma di formazione mira a guidare gli armatori e gli operatori attraverso il complesso panorama normativo e ad accelerare il loro percorso di decarbonizzazione», ha aggiunto Gianpaolo Dalla Vedova, Strategic Business Partner, Country Leader e Legale Rappresentante per l’Italia, Lloyd’s Register.